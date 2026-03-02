İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Rəşad Nəbiyev "Böyük Dəbilqə" turnirində 7 medal qazanan cüdoçuları təbrik edib

    • 02 mart, 2026
    • 09:38
    Rəşad Nəbiyev Böyük Dəbilqə turnirində 7 medal qazanan cüdoçuları təbrik edib
    Rəşad Nəbiyev

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının prezidenti Rəşad Nəbiyev Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində 7 medal qazanan millinin üzvlərini təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" hesabında paylaşım edib.

    R.Nəbiyev cüdoçuları əlamətdar nailiyyət münasibətilə təbrik edərək, onlara növbəti yarışlarda uğurlar arzulayıb.

    Qeyd edək ki, "Böyük Dəbilqə"də 4 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc olmaqla ümumilikdə 7 medal qazanan Azərbaycan cüdoçuları komanda hesabında ikinci, kişilərin mübarizəsində isə birinci yeri tutub.

