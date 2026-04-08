İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Rauf Xəlilov növbəti 4 il müddətinə Azərbaycan Qolf Federasiyasının prezidenti seçilib

    Fərdi
    • 08 aprel, 2026
    • 16:01
    Rauf Xəlilov növbəti 4 il müddətinə Azərbaycan Qolf Federasiyasının prezidenti seçilib

    "Azərbaycan Qolf Federasiyası" İctimai Birliyinin ümumi yığıncağı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin inzibati binasında təşkil olunan tədbirdə Rauf Xəlilov növbəti 4 il müddətinə federasiyanın prezidenti seçilib.

    Tədbirdə çıxış edən gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov yığıncaq iştirakçılarını salamlayaraq onlara uğurlar arzulayıb.

    "Azərbaycan Qolf Federasiyası" İctimai Birliyinin prezidenti Rauf Xəlilov çıxış edərək bu idman növünün inkişafı üçün görülən işlərin əhəmiyyətini vurğulayıb. Daha sonra qurumda 2022-2025-ci illər ərzində görülən işlər barədə hesabat təqdim olunub. Gündəlikdəki məsələlər təsdiq olunduqdan sonra İctimai Birliyin Nizamnaməsinin yeni redaksiyada təsdiq edilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılıb və səsvermə nəticəsində yeni redaksiyada qəbul olunub.

    Yığıncaqda federasiya rəhbərliyinə seçkilər də keçirilib. Səsvermənin nəticələrinə əsasən, Zakir İbrahimov və Anar Əzimov vitse-prezidentlər, Kamran Qasımov, Zaur İbrahimov və Kamal İbrahimov isə İdarə Heyətinin üzvləri seçiliblər. Nəzarət-Təftiş Komissiyasına da seçkilər keçirilib. Afaq Zeynalova sədr, Nigar İbrahimova və Səmayə Rəsulzadə isə üzv seçiliblər.

    Azərbaycan Qolf Federasiyası İctimai Birliyi Rauf Xəlilov Gənclər və İdman Nazirliyi Fərid Qayıbov

    Son xəbərlər

    17:03

    Den Keyn: İranda silah zavodlarının 90 %-i məhv edilib

    Digər ölkələr
    17:01

    Antonio Konte İtaliya millisinin baş məşqçi vəzifəsinə əsas namizəd olub

    Futbol
    16:59
    Foto

    Teymur Musayev V "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibi ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    16:55

    GECF: Ötən il Azərbaycanda qaz hasilatı 2 %-dən çox artıb

    Energetika
    16:54

    Azərbaycan idmançıları yelkənli qayıq üzrə Avropa çempionatında yarışacaqlar

    Fərdi
    16:54
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan XİN başçıları İranla ABŞ arasında atəşkəsi alqışlayıblar - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    16:51

    Avropa İttifaqı İran-ABŞ atəşkəsi ilə bağlı ehtiyatlı mövqe nümayiş etdirir

    Digər ölkələr
    16:49

    "Marsel"in baş məşqçisi Habib Beyenin evi qarət edilib

    Futbol
    16:47

    Opera və Balet Teatrı Yalçın Adıgözəlov və Əvəz Abdulla ilə qonorarla işləyə bilər

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti