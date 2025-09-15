İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Qəbələdə bədii gimnastika üzrə turnir keçiriləcək

    Qəbələdə bədii gimnastika üzrə "Grace of Nature" turniri keçiriləcək. 

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.

    Yarış 24-26 oktyabr aralığında baş tutacaq. 

    Gimnastlar kiçiklər, balacalar, yeniyetmələr və gənclər yaş kateqoriyasında çıxış edəcəklər. Fərdi yarışlarda çoxnövçülük və alətlər üzrə proqramlar, qrup hərəkətlərində isə alətlərlə çıxışlar təqdim olunacaq.

