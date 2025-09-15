Qəbələdə bədii gimnastika üzrə turnir keçiriləcək
Fərdi
- 15 sentyabr, 2025
- 16:36
Qəbələdə bədii gimnastika üzrə "Grace of Nature" turniri keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.
Yarış 24-26 oktyabr aralığında baş tutacaq.
Gimnastlar kiçiklər, balacalar, yeniyetmələr və gənclər yaş kateqoriyasında çıxış edəcəklər. Fərdi yarışlarda çoxnövçülük və alətlər üzrə proqramlar, qrup hərəkətlərində isə alətlərlə çıxışlar təqdim olunacaq.
Son xəbərlər
17:10
Ramin Məmmədov Şabranda vətəndaşları qəbul edibDin
17:08
Bolqarıstan Rusiyaya etiraz edibDigər ölkələr
17:05
Azərbaycan neft koksunun ixracından qazancını 3 dəf artırıbEnergetika
17:01
Azərbaycanda bu il 2 minə yaxın ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürübİnfrastruktur
16:58
Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Neftçi"nin oyunlarını FIFA referiləri idarə edəcəkFutbol
16:57
Foto
Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında Bilik Günü münasibətilə tədbir keçirilibBiznes
16:57
Yunanıstan klubunun baş məşqçisi köməkçiləri ilə birlikdə istefaya göndərilibFutbol
16:54
Tramp bu həftə Si Cinpin ilə danışıqlar aparacaqDigər ölkələr
16:54