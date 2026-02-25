Qazax şəhəri sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 ölkə çempionatına ev sahibliyi edəcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    • 25 fevral, 2026
    • 14:32
    2026-cı il üçün Azərbaycanın İdman Paytaxtı elan olunmuş Qazax şəhəri ilk dəfə sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 ölkə çempionatına ev sahibliyi edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, yarış martın 11-dən 14-dək Qazax Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq.

    Çempionatda ölkənin müxtəlif bölgələrini təmsil edən yeniyetmə güləşçilər hər iki növ üzrə mübarizə aparacaqlar.

    Qeyd edək ki, yarışın proqramına əsasən görüşlər dörd gün ərzində keçiriləcək və qaliblər müvafiq çəki dərəcələri üzrə müəyyənləşəcək.

