İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Nihat Məmmədli: "Öz gücümə inanıram, hədəfim bəllidir"

    Fərdi
    • 03 mart, 2026
    • 14:31
    Nihat Məmmədli: Öz gücümə inanıram, hədəfim bəllidir

    Azərbaycan güləşçisi Nihat Məmmədlinin (60 kq) hədəfi üçqat Avropa çempionu olmaqdır.

    "Report" xəbər verir ki, idmançı bunu Azərbaycan Güləş Federasiyasına açıqlamasında deyib.

    Yunan-Roma güləşi üzrə millinin üzvü Tiranada iştirak etdiyi reytinq turniri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb:

    "Yarışa çox yaxşı hazırlaşmışdıq. Çəkisalma prosesi rahat keçdi. Uzun müddət yarışlarda iştirak etmirdim deyə, çəkisalmada problem yaşamadım. Ona görə də yarış vaxtı özümü çox yaxşı hiss edirdim. Güclü rəqiblər var idi. Amma görünür, mən daha hazırlıqlı idim. Bütün rəqiblərimə qalib gələrək çempion oldum. Nihadla uzun illərdir ki, bir yerdə məşq edirik. Görüşün başabaş mübarizə şəraitində keçəcəyini bilirdim. Çünki bir-birimizi çox yaxşı tanıyırıq. Belə vəziyyətdə fərqli nəsə etmək çətin olur".

    O, qarşıdakı hədəflərdən danışıb:

    "Qarşıdan Avropa çempionatı gəlir. Hədəf bəllidir: çempion olmaq. Bu yarışdakı titul qitə birinciliyi öncəsi böyük stimul oldu. Öz gücümə inanıram. İnşallah, 3 qat Avropa çempionu olaram. Titulu qorumaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Ötən il qabırğam sındı, gözlərimdə problem yarandı. Şükürlər olsun ki, indi tam hazıram. Heç bir zədəm, ağrım yoxdur. Avropa çempionatından sonra hədəfim indiyə qədər 60 kq-da medal qazana bilmədiyim dünya çempionatında uğur qazanmaq olacaq".

    Qeyd edək ki, Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən reytinq turnirində Nihat Məmmədli bütün rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

    Nihad Məmmədli güləş reytinq turniri Azərbaycan Güləş Federasiyası

    Son xəbərlər

    16:08

    Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanda beynəlxalq təlim-məşq toplanışına qatılıblar

    Fərdi
    16:08

    "Azercell"in "Oflayn qadınlar" layihəsi beynəlxalq mükafata layiq görülüb

    İKT
    16:06

    Jan-Noel Barro: Fransa İranın hücumlarına qarşı BƏƏ səmasında "Rafale" qırıcılarını yerləşdirib

    Digər ölkələr
    16:00

    SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından yanvarda 14 milyon dollardan çox gəlir əldə edib

    Energetika
    16:00

    İspaniyanın "Alaves" klubu Kike Sançes Floresi baş məşqçi təyin edəcək

    Futbol
    15:56

    Azərbaycanın TOP-10 özəl şirkətinin qeyri-neft ixracı 3 dəfəyə yaxın artıb

    Biznes
    15:54

    Dağılan Paşinyan-Akopyan ittifaqı – Ermənistanda seçkiqabağı sürpriz - ŞƏRH

    Analitika
    15:51

    Nazir: "Yaxın qonşularımızın və avropalı tərəfdaşlarımızın enerji təhlükəsizliyini təmin edirik"

    Energetika
    15:49

    Tamaşaçıların istəyi ilə "Sən-Kralsan!" müziklı yenidən nümayiş olunacaq

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti