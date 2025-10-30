İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Nazir VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına hazırlıq işləri ilə bağlı tapşırıqlar verib

    Fərdi
    • 30 oktyabr, 2025
    • 16:47
    Nazir VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına hazırlıq işləri ilə bağlı tapşırıqlar verib

    Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçiriləcək VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına hazırlıq işləri ilə bağlı tapşırıqlar verib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən bildirilib.

    Nazir Azərbaycanı turnirdə təmsil edəcək federasiyaların nümayəndələri ilə görüşüb.

    Görüşdə idmançıların yarışlara hazırlıq prosesi, Azərbaycan idman nümayəndə heyətinin səfər proqramı, atletlər kəndində yerləşmə və digər təşkilati məsələlər müzakirə olunub.

    Nazir yarışda ölkəmizin layiqincə təmsil olunmasının vacibliyini vurğulayıb və hazırlıq işləri ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib.

    Eyni zamanda, federasiya nümayəndələri idmançıların oyunlara hazırlığı barədə məlumat veriblər.

    İslamiada Fərid Qayıbov VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Foto
    Министр дал поручения федерациям по подготовке к VI Играм исламской солидарности

    Son xəbərlər

    17:52

    Blekmen: Londonla Bakı müdafiə və kibertəhlükəsizlik sahələrində tərəfdaşlığı genişləndirəcək

    Hərbi
    17:48
    Foto

    UNEC və "Rabitəbank" qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıb

    Maliyyə
    17:48

    Tovuzda iki il əvvəl bağçada azyaşlıya şiddət göstərən dayə işdən çıxarılıb

    Elm və təhsil
    17:42

    Moskva və Astana Xəzər dənizinin dibi ilə fiber-optik rabitə xəttini çəkməyi planlaşdırır

    İKT
    17:33

    TDT-nin Qazaxıstanda keçiriləcək qeyri-rəsmi zirvə görüşünün vaxtı müəyyənləşib

    Xarici siyasət
    17:29

    Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksində bilet alışı proseduru dəyişib

    İnfrastruktur
    17:27
    Foto

    NDU-da "İnkişaf və innovasiyalar: Süni intellekt və maşın öyrənməsi" adlı I Beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilib

    Elm və təhsil
    17:27
    Foto

    Əli Əsədov BƏƏ-nin Federal Milli Şurasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:26

    Ərdoğan Türkiyə çempionatında hakimlərin mərc oyunlarına qoşulmasına münasibət bildirib

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti