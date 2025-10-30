Nazir VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına hazırlıq işləri ilə bağlı tapşırıqlar verib
Fərdi
- 30 oktyabr, 2025
- 16:47
Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçiriləcək VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına hazırlıq işləri ilə bağlı tapşırıqlar verib.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən bildirilib.
Nazir Azərbaycanı turnirdə təmsil edəcək federasiyaların nümayəndələri ilə görüşüb.
Görüşdə idmançıların yarışlara hazırlıq prosesi, Azərbaycan idman nümayəndə heyətinin səfər proqramı, atletlər kəndində yerləşmə və digər təşkilati məsələlər müzakirə olunub.
Nazir yarışda ölkəmizin layiqincə təmsil olunmasının vacibliyini vurğulayıb və hazırlıq işləri ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib.
Eyni zamanda, federasiya nümayəndələri idmançıların oyunlara hazırlığı barədə məlumat veriblər.
Son xəbərlər
17:52
Blekmen: Londonla Bakı müdafiə və kibertəhlükəsizlik sahələrində tərəfdaşlığı genişləndirəcəkHərbi
17:48
Foto
UNEC və "Rabitəbank" qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıbMaliyyə
17:48
Tovuzda iki il əvvəl bağçada azyaşlıya şiddət göstərən dayə işdən çıxarılıbElm və təhsil
17:42
Moskva və Astana Xəzər dənizinin dibi ilə fiber-optik rabitə xəttini çəkməyi planlaşdırırİKT
17:33
TDT-nin Qazaxıstanda keçiriləcək qeyri-rəsmi zirvə görüşünün vaxtı müəyyənləşibXarici siyasət
17:29
Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksində bilet alışı proseduru dəyişibİnfrastruktur
17:27
Foto
NDU-da "İnkişaf və innovasiyalar: Süni intellekt və maşın öyrənməsi" adlı I Beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilibElm və təhsil
17:27
Foto
Əli Əsədov BƏƏ-nin Federal Milli Şurasının sədri ilə görüşübXarici siyasət
17:26