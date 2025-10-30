Министр дал поручения федерациям по подготовке к VI Играм исламской солидарности

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов дал спортивным федерациям поручения по подготовке к предстоящим VI Играм исламской солидарности, которые пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Министр встретился с представителями федераций, которые будут представлять Азербайджан на турнире.

На встрече обсуждались процесс подготовки спортсменов к соревнованиям, программа поездки азербайджанской спортивной делегации, размещение в олимпийской деревне и другие организационные вопросы.

Министр подчеркнул важность достойного представления нашей страны на соревнованиях и дал соответствующие поручения относительно подготовительных работ.

В то же время представители федераций предоставили информацию о подготовке спортсменов к играм.