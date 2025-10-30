Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Министр дал поручения федерациям по подготовке к VI Играм исламской солидарности

    Индивидуальные
    • 30 октября, 2025
    • 17:18
    Министр дал поручения федерациям по подготовке к VI Играм исламской солидарности

    Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов дал спортивным федерациям поручения по подготовке к предстоящим VI Играм исламской солидарности, которые пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Об этом Report сообщили в министерстве.

    Министр встретился с представителями федераций, которые будут представлять Азербайджан на турнире.

    На встрече обсуждались процесс подготовки спортсменов к соревнованиям, программа поездки азербайджанской спортивной делегации, размещение в олимпийской деревне и другие организационные вопросы.

    Министр подчеркнул важность достойного представления нашей страны на соревнованиях и дал соответствующие поручения относительно подготовительных работ.

    В то же время представители федераций предоставили информацию о подготовке спортсменов к играм.

    Фарид Гаибов VI Игры исламской солидарности спортивные федерации
    Фото
    Nazir VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına hazırlıq işləri ilə bağlı tapşırıqlar verib

    Последние новости

    17:51
    Фото

    Али Асадов встретился с председателем Федерального национального совета ОАЭ

    Внешняя политика
    17:50

    В Газахском и Гусарском районах 17 га земли передадут для госнужд

    Инфраструктура
    17:47

    В Польше обстреляли здание школы

    Другие страны
    17:44

    Неформальный саммит ОТГ пройдет в Казахстане следующей весной

    Внешняя политика
    17:38
    Фото

    АПБА выявило нарушения в партии импортных турецких фисташек

    Внутренняя политика
    17:35

    Блэкмен: Лондон и Баку расширят партнерство в сферах обороны и кибербезопасности

    Армия
    17:33

    Кабмин утвердил правила работы портала для высококвалифицированных мигрантов

    Внутренняя политика
    17:33
    Фото

    Азербайджан укрепляет информационную безопасность в финансовом секторе

    Финансы
    17:31

    Макрон поздравил Пашиняна с установлением мира между Ереваном и Баку - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей