    Nazir müavini Yaponiya səfiri ilə Bakıda keçiriləcək dünya çempionatını müzakirə edib

    Fərdi
    • 30 oktyabr, 2025
    • 16:57
    Nazir müavini Yaponiya səfiri ilə Bakıda keçiriləcək dünya çempionatını müzakirə edib

    Gənclər və idman nazirinin müavini Fərhad Hacıyev Yaponiyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Katsuya Vatanabe ilə 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək sumo üzrə dünya çempionatını müzakirə edib.

    "Report" Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, görüş zamanı mundial, həmçinin Bakı – dünyanın "İdman Paytaxtı" çərçivəsində Yaponiyadan idman həvəskarlarının ölkəmizə cəlb edilməsi, birgə təlim-məşq toplanışlarının təşkili və digər məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Görüşdə nazirliyin İdman şöbəsinin müdiri Elnur Məmmədov, Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Zərifə Zülfüqarova və səfirliyin birinci baş katibi Taiçi Tsuçiya iştirak ediblər.

