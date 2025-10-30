Nazir müavini Yaponiya səfiri ilə Bakıda keçiriləcək dünya çempionatını müzakirə edib
Fərdi
- 30 oktyabr, 2025
- 16:57
Gənclər və idman nazirinin müavini Fərhad Hacıyev Yaponiyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Katsuya Vatanabe ilə 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək sumo üzrə dünya çempionatını müzakirə edib.
"Report" Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, görüş zamanı mundial, həmçinin Bakı – dünyanın "İdman Paytaxtı" çərçivəsində Yaponiyadan idman həvəskarlarının ölkəmizə cəlb edilməsi, birgə təlim-məşq toplanışlarının təşkili və digər məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Görüşdə nazirliyin İdman şöbəsinin müdiri Elnur Məmmədov, Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Zərifə Zülfüqarova və səfirliyin birinci baş katibi Taiçi Tsuçiya iştirak ediblər.
Son xəbərlər
17:52
Blekmen: Londonla Bakı müdafiə və kibertəhlükəsizlik sahələrində tərəfdaşlığı genişləndirəcəkHərbi
17:48
Foto
UNEC və "Rabitəbank" qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıbMaliyyə
17:48
Tovuzda iki il əvvəl bağçada azyaşlıya şiddət göstərən dayə işdən çıxarılıbElm və təhsil
17:42
Moskva və Astana Xəzər dənizinin dibi ilə fiber-optik rabitə xəttini çəkməyi planlaşdırırİKT
17:33
TDT-nin Qazaxıstanda keçiriləcək qeyri-rəsmi zirvə görüşünün vaxtı müəyyənləşibXarici siyasət
17:29
Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksində bilet alışı proseduru dəyişibİnfrastruktur
17:27
Foto
NDU-da "İnkişaf və innovasiyalar: Süni intellekt və maşın öyrənməsi" adlı I Beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilibElm və təhsil
17:27
Foto
Əli Əsədov BƏƏ-nin Federal Milli Şurasının sədri ilə görüşübXarici siyasət
17:26