İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Naxçıvanda "Velo Fest" velosiped festivalı keçirilib

    Fərdi
    • 19 sentyabr, 2026
    • 21:43
    Naxçıvanda Velo Fest velosiped festivalı keçirilib

    Naxçıvan şəhərində "Şəhərsalma və Memarlıq İli"nə həsr olunmuş "Velo Fest" velosiped festivalı keçirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, festivaldan əvvəl peşəkar velosipedçilər Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Ordubad–Naxçıvan marşrutu üzrə 96 km, daha sonra şəhər daxilində həvəskarlarla birlikdə 7 km məsafə qət ediblər.

    Açılış mərasimində Dövlət Himni səsləndirilib, Ulu öndər Heydər Əliyevin və şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.

    Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası gənclər və idman nazirinin müavini, nazir vəzifələrini icra edən Məcid Seyidov və Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Gülxanım Orucova velosiped idmanının, sağlam həyat tərzinin və ekoloji nəqliyyatın təşviqinin əhəmiyyətindən danışıblar.

    Tədbirin sonunda təşkilatçılara və fəal iştirakçılara təşəkkürnamələr təqdim olunub. Festival çərçivəsində konsert proqramı, fotosərgi, rəsm master-klası, maarifləndirici təlim və viktorinalar da təşkil edilib.

    Naxçıvanda Velo Fest velosiped festivalı keçirilib
    Naxçıvanda Velo Fest velosiped festivalı keçirilib
    Naxçıvanda Velo Fest velosiped festivalı keçirilib
    Naxçıvanda Velo Fest velosiped festivalı keçirilib
    Naxçıvanda Velo Fest velosiped festivalı keçirilib
    Naxçıvanda Velo Fest velosiped festivalı keçirilib
    Naxçıvanda Velo Fest velosiped festivalı keçirilib

    Velosiped yarışı Şəhərsalma və Memarlıq İli Naxçıvan Muxtar Respublikası

    Son xəbərlər

    03:40

    Almaniyada Bundesverdə xidmət üçün 18 yaşlı kişilərin məcburi tibbi müayinəsinə başlanılıb

    Digər ölkələr
    03:21

    Astarada baş verən avtomobil qəzasında bir nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    03:04

    "Barselona" Rafinyanın het-triki sayəsində "Sevilya"nı məğlub edib

    Futbol
    02:39

    ABŞ-də senatorlar süni intellektin Çin gəmisi barədə yanlış hesabatının araşdırılmasını tələb ediblər

    Digər ölkələr
    02:07

    "Yle": Finlandiyanın "F-35" qırıcısı texniki nasazlıq səbəbindən Azor adalarında qalıb

    Digər ölkələr
    01:49
    Foto

    Dmanisidən olan azərbaycanlı idmançı Gürcüstan çempionu titulunu qazanıb

    Fərdi
    01:34

    ABŞ-də dizelin qiyməti rekordu yeniləyib

    Digər ölkələr
    01:06

    Albaniyada Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin sürətləndirilməsi üçün 6 milyon dollar ayrılıb

    Digər ölkələr
    00:37

    Haaqada iğtişaşlar səbəbindən 24 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti