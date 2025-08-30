    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Naxçıvanda kikboks üzrə döyüş gecəsi keçiriləcək

    Avqustun 31-i Naxçıvan şəhərində kikboks üzrə "Levent Bulut Fight Night-Nakhchivan" turniri keçiriləcək. 

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Kikboksinq Federasiyası və "Ləvənt Bulut – Naxçıvan" döyüş klubunun birgə təşkilatçılığı ilə reallaşacaq yarışda 100-dən çox idmançı qələbə uğrunda mübarizə aparacaq. 

    Bu gün yarışın keçiriləcəyi İlham Əliyev adına Olimpiya İdman Kompleksində idmançıların çəki və "Face to face" mərasimi baş tutub. 

    Qeyd edək ki, yarış səhər saatlarında start götürəcək, rəsmi açılış mərasimi isə 19:00-a nəzərdə tutulub. Mərasimin ardınca gecənin böyük maraq doğuran döyüşləri keçiriləcək. 

    Döyüşlərin sonunda mükafat kimi kubok, medal, diplom və kəmər təqdim olunacaq.

