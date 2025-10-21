İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    MPK və Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası arasında memorandum imzalanıb

    • 21 oktyabr, 2025
    • 11:48
    MPK və Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası arasında memorandum imzalanıb

    Milli Paralimpiya Komitəsi (MPK) və Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası (ASF) arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb.

    "Report" MPK-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, hər iki qurum rəsmiləri arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib.

    Tərəflər arasında paraüzgüçülüyün inkişafı, idmançılar üçün yaradılan şərait, beynəlxalq yarışlara hazırlıq və inklüziv idmanın təşviqi istiqamətində gələcək əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. Memoranduma əsasən, hər iki qurum ölkədə paraüzgüçülüyün inkişafı, fiziki məhdudiyyətli şəxslərin üzgüçülüyə cəlb edilməsi, birgə layihələrin, o cümlədən maarifləndirici təşəbbüslərin həyata keçirilməsi istiqamətində qarşılıqlı fəaliyyət göstərəcəklər.

    Qeyd edək ki, memorandumu MPK-nın baş katibi Toğrul Rəhimov və ASF-nin baş katibi Oqtay Atayev imzalayıblar.

