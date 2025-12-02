İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    MPK və Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası arasında memorandum imzalanıb

    Fərdi
    • 02 dekabr, 2025
    • 12:17
    MPK və Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası arasında memorandum imzalanıb

    Milli Paralimpiya Komitəsi (MPK) və Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası arasında parakamandan oxatmanın inkişafı ilə bağlı anlaşma memorandumu imzalanıb.

    "Report" MPK-ya istinadən xəbər verir ki, hər iki qurum rəsmiləri arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib.

    Tərəflər parakamandan oxatmanın inkişafı və əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər. Memoranduma əsasən, hər iki qurum ölkədə parakamandan oxatmanın inkişafı, əlilliyi olan şəxslərin bu idman növünə cəlb edilməsi və birgə layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində qarşılıqlı fəaliyyət göstərəcəklər.

    Qeyd edək ki, memorandumu komitənin baş katibi Toğrul Rəhimov və federasiyanın baş katibi Fərid Xəlilov imzalayıblar.

    Milli Paralimpiya Komitəsi Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası Anlaşma memorandumu

    Son xəbərlər

    12:48

    Azərbaycan güləşçisi: "Vladiqafqazdakı turnirdə heç bir rəqibimə şans vermədim"

    Fərdi
    12:42

    Azərbaycanda dənizçilər üçün xüsusi hazırlıq proqramına yeni səriştə əlavə olunub

    İnfrastruktur
    12:39
    Foto

    Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının 120 illik yubileyi qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    12:36
    Foto

    FHN şimal zonasında mülki müdafiənin təşkili ilə bağlı müşavirələr keçirib

    Hadisə
    12:33

    İstanbul derbisində "Qalatasaray"ın futbolçusunun üzünə alışqan atan azarkeş saxlanılıb

    Futbol
    12:26

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:26

    Azərbaycanda 5 müəssisənin səhmləri təkrar pul hərracına çıxarılacaq

    Biznes
    12:25

    "Samsung" Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 27 %-ni itirib

    İKT
    12:24

    Gürcüstan DİN: Etirazlarda sağlamlığa zərərli maddələrdən istifadə olunmayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti