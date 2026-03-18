İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Milli Olimpiya Komitəsində Atletlər Komissiyasının 2026-cı ildə ilk iclası keçirilib

    Fərdi
    • 18 mart, 2026
    • 16:22
    Milli Olimpiya Komitəsində Atletlər Komissiyasının 2026-cı ildə ilk iclası keçirilib

    Martın 18-də Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasında qurumun Atletlər Komissiyasının 2026-cı ildə ilk iclası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, toplantının gündəliyində duran əsas məsələlər ötən dövr ərzində həyata keçirilmiş layihələrin hesabatı və komissiyanın gələcək fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi olub.

    Görüşdə həmçinin komissiya üzvləri öz təkliflərini irəli sürüblər.

    Atletlər Komissiyasının əsas məqsədi idmançıların maraqlarını qorumaq, onların hüquqlarını müdafiə etmək və idmançılarla Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi arasında əlaqələndirici rol oynamaqdır.

    Qeyd edək ki, 2025-2028-ci illər dövrü üçün Fəridə Əzizova (taekvondo) komissiyanın sədri, Leyla Əliyeva (cüdo), İradə Aşumova (atıcılıq), Hacı Əliyev (güləş), Nazim Babayev (atletika), Rafiq Hüseynov (güləş), Fatimə Alkərəmova (üzgüçülük), Rəsul Çunayev (güləş) komissiyanın üzvüləri kimi fəaliyyət göstərirlər.

    Milli Olimpiya Komitəsi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Atletlər Komissiyası Fəridə Əzizova

