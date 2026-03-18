Milli Olimpiya Komitəsində Atletlər Komissiyasının 2026-cı ildə ilk iclası keçirilib
- 18 mart, 2026
- 16:22
Martın 18-də Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasında qurumun Atletlər Komissiyasının 2026-cı ildə ilk iclası keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, toplantının gündəliyində duran əsas məsələlər ötən dövr ərzində həyata keçirilmiş layihələrin hesabatı və komissiyanın gələcək fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi olub.
Görüşdə həmçinin komissiya üzvləri öz təkliflərini irəli sürüblər.
Atletlər Komissiyasının əsas məqsədi idmançıların maraqlarını qorumaq, onların hüquqlarını müdafiə etmək və idmançılarla Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi arasında əlaqələndirici rol oynamaqdır.
Qeyd edək ki, 2025-2028-ci illər dövrü üçün Fəridə Əzizova (taekvondo) komissiyanın sədri, Leyla Əliyeva (cüdo), İradə Aşumova (atıcılıq), Hacı Əliyev (güləş), Nazim Babayev (atletika), Rafiq Hüseynov (güləş), Fatimə Alkərəmova (üzgüçülük), Rəsul Çunayev (güləş) komissiyanın üzvüləri kimi fəaliyyət göstərirlər.