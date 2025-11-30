İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 30 noyabr, 2025
    • 14:08
    Milli Paralimpiya Komitəsi Özbəkistanda keçirilən beynəlxalq festivalda təmsil olunub

    Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi (MPK) Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən beynəlxalq festivalda təmsil olunub.

    Bu barədə "Report"a MPK-dan məlumat verilib.

    Sözügüdən ölkənin Gənclər Agentliyi, Könüllülər Assosiasiyası, Özbəkistan Respublikası Prezidenti yanında Milli Himayə Agentliyi və Özbəkistan Paralimpiya Komitəsinin təşkilatçılığı ilə "Biz birgəyik" adlı beynəlxalq könüllülər festivalı keçirilib.

    10-a yaxın ölkədən 60-dan çox nümayəndənin qatıldığı tədbirdə dövlət rəsmiləri, idman komitələri və federasiyalarının rəhbərləri, həmçinin MDB ölkələrinin könüllü agentliklərindən nümayəndələr iştirak ediblər.

    Festivalda MPK-nı baş katib Toğrul Rəhimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib.

    Hər il ənənəvi olaraq keçirilən festivalın budəfəki əsas missiyalarından biri əlilliyi olan şəxslərin də könüllü hərəkatının bir hissəsi olduğunu qeyd etmək, onların cəmiyyətə inteqrasiyasının vacibliyini vurğulamaq olub.

