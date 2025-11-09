İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyi Ər-Riyadda Atletlər kəndində olublar

    Fərdi
    • 09 noyabr, 2025
    • 20:48
    Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyi Ər-Riyadda Atletlər kəndində olublar

    Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunları çərçivəsində Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) vitse-prezidentləri Çingiz Hüseynzadə, Fərid Mansurov və MOK-un baş katibi Azər Əliyev Atletlər kəndində ölkəmizi təmsil edən idmançılarla görüşüblər.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, onlar atletlər kəndində idmançılara yaradılan şəraitlə tanış olublar.

    Görüş zamanı MOK-un vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə 2017-ci ildə Bakıda keçirilən IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarından danışaraq həmin yarışlarda Azərbaycan idmançılarının qazandığı uğurları xatırladıb. O, həmçinin komandamızın digər İslam Oyunlarındakı çıxışlarına toxunaraq idmançılara ənənəni davam etdirməyi və ölkəmizi layiqincə təmsil etməyi arzulayıb.

    İdmançılar yarışlara yüksək səviyyədə hazırlaşdıqlarını və Azərbaycan bayrağını layiqincə dalğalandırmaq üçün bütün güclərini səfərbər etdiklərini bildiriblər.

    MOK-un rəhbərliyi həmçinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında medal qazanan idmançılarla da görüşüb və onları qələbə münasibətilə təbrik edib.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları atletlər kəndi Milli Olimpiya Komitəsi

    Son xəbərlər

    20:54

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura yekun vurulub

    Komanda
    20:52
    Foto

    Azərbaycanda ilk dəfə tam yaradıcı heyəti tələbələrdən ibarət bədii film təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    20:48
    Foto

    Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyi Ər-Riyadda Atletlər kəndində olublar

    Fərdi
    20:43
    Foto

    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu İslamiadada medal qazanıb - YENİLƏNİB-4

    Fərdi
    20:37

    "Zəfər turu"nun son matçında "Qarabağ" "Neftçi"yə qalib gəlib

    Futbol
    20:23

    Hind okeanında yüzlərlə miqrant itkin düşüb

    Digər ölkələr
    20:08
    Foto

    Naxçıvanda məhkumların tibbi müayinəsi aparılıb

    Sağlamlıq
    20:00
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    19:48

    Bərdədə nənə və nəvəsi dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti