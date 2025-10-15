Mahir Məmmədov: "Şəhriyar Məmmədyarov son partiyada bir dəqiqəlik konsentrasiyanı itirdi"
- 15 oktyabr, 2025
- 12:35
Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən komandalar arasında Avropa çempionatının son turunda bir dəqiqəlik konsentrasiyanı itirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Şahmat Federasiyasının (AŞF) prezidenti Mahir Məmmədov qurumun rəsmi saytına açıqlamasında deyib.
O, yarışın kişi şahmatçılardan ibarət milli üçün sabit alındığını bildirib:
"Şahmatçılarımız son tur ərəfəsində məğlub olmayan yeganə komanda idi və təəccüblü deyil ki, birinci yerdə qərarlaşmışdılar. Təəssüf ki, IX turda istədiyimiz nəticə alınmadı".
AŞF rəhbəri bildirib ki, şahmatda son turun öz qəribəlikləri var:
"Son turda oyunlar daha tez başlayır, şahmatçılar yorğun olur və səhvlərin sayı artır. Ona görə çempionatı yüksək səviyyədə keçirən Şəhriyar son partiyada bir dəqiqəlik konsentrasiyanı itirdi. Bu, yorğunluqla bağlıdır, unutmayaq ki, Şəhriyar ardıcıl 9 turda mübarizə apardı. Bizim həm kişi, həm də qadın şahmatçılardan ibarət komandalarda 9 tur oynayan yalnız Şəhriyar oldu və əsl lider olduğunu göstərdi".
M.Məmmədov digər şahmatçıların çıxışına da toxunub:
"Rauf Məmmədov Ukrayna ilə qarşılaşmada gözəl qələbə qazandı. Eyni zamanda Aydın Süleymanlının gözəl qələbələri oldu. Məhəmməd Muradlı gözlədiyimiz kimi çıxış edərək komandaya kömək etməyə çalışdı. Eltac Səfərli üçün çempionat sanki intibah turniri kimi keçdi. Üçüncü lövhədə birinci yeri tutmaqla qızıl medal qazandı, həm də reytinqini artırdı. Şahmatçımız Teymur Rəcəbovun kapitanlığının təqdirəlayiq olduğunu qeyd etməliyəm. Komandada hər bir şahmatçı haqqında danışmaq olar. Avropa çempionatında ikinci yeri böyük uğur hesab edirəm. Əlbəttə, qızıl medal daha yaxşı nəticədir. Azərbaycan komandası üç dəfə Avropa çempionu olub və dördüncü dəfə qızıl medal qazanacağımıza böyük ümid var idi".
O, Avropa çempionatında çıxış edən qadın şahmatçıların nəticəsi barədə də fikirlərini bölüşüb:
"Qadın şahmatçılardan ibarət Azərbaycan komandasına gəlincə, turnir onlar üçün enişli-yoxuşlu oldu. Xeyli xal payladılar rəqib komandalara. Halbuki qadın şahmatçılarımız çempionata çox yüksək səviyyədə hazırlıq keçmişdilər. Yarışa onlarla birgə məşqçilər heyəti - Nicat Abasov və Qədir Hüseynov da yollanmışdı. Bildiyiniz kimi, Günay Məmmədzadə ailə vəziyyətinə görə müvəqqəti olaraq komandada çıxış etmir. Biz onun tezliklə qayıdacağına ümid edirik. Ayan Allahverdiyeva üçün millidə ilk çempionat kimi yadda qaldı. Bir partiyada, tamamilə uduş vəziyyətində qəflətən məğlub oldu. Bu amil sonrakı oyunlarına təsirsiz ötüşmədi. Bununla belə, biz Ayanın yüksək potensialını görürük. Ülviyyə Fətəliyeva özünü komandanın əsl lider kimi göstərdi. Xanım Balacayeva və Gövhər Beydullayevanın üstünlüklərini reallaşdırmadıqları, sona çatdırmadıqları partiyaların sayı çox oldu. Gülnar Məmmədova qitə çempionatını çox yaxşı keçirdi. Son turda oynamasaydı, öz lövhəsində birinci yerə çıxacaqdı".
Federasiya rəhbərinin sözlərinə görə, ümumiyyətlə, komandada realizə olunmayan məqamlar kifayət qədər olub:
"Azərbaycan komandası böyük potensialını göstərdi. Fikrimcə, optimal formada olsaydılar, üstün olduqları oyunlarda xallar qazanılsaydı, çempionatı 1 və ya 2-ci yerdə başa vurmaq olardı. Son iki qitə çempionatında qadın şahmatçılarımız bürünc və gümüş medallar qazanıb. Əfsuslar olsun ki, bu dəfə mükafatçılar sırasında yer almadılar. Amma biz bundan nəticə çıxarmalı və daha çox işləməliyik".
Qeyd edək ki, kişi şahmatçılardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb. Qadınlardan ibarət yığma isə 10-cu yeri tutub.