Madina Kaisinova Bakıda təşkil olunan dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb
Fərdi
- 10 oktyabr, 2026
- 12:23
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Azərbaycan cüdoçusu Madina Kaisinova (+78 kq) Bakıda təşkil olunan dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb.
"Report"un məlumatına görə, o, 1/16 finalda İtaliya təmsilçisi Asya Tavanoya uduzub.
Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Daha əvvəl Azərbaycan təmsilçilərindən Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Zelim Tçkayev (81 kq) gümüş, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq), Ömər Rəcəbli (81 kq) və Murad Fətiyev (90 kq) bürünc medal qazanıblar.
Мадина Кайсинова выбыла из ЧМ по дзюдо в Баку
Azerbaijani judoka Madina Kaisinova exits world championships
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