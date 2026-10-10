Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Мадина Кайсинова выбыла из ЧМ по дзюдо в Баку

    Индивидуальные
    • 10 октября, 2026
    • 12:41
    Мадина Кайсинова выбыла из ЧМ по дзюдо в Баку

    Азербайджанская дзюдоистка Мадина Кайсинова (+78 кг) выбыла из чемпионата мира в Баку.

    Как сообщает Report, она проиграла представительнице Италии Асе Тавано в 1/16 финала.

    Ранее азербайджанские спортсмены Ахмад Юсифов (60 кг) завоевал золото, Зелим Цкаев (81 кг) – серебро, Рашид Маммадалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) – бронзовые медали.

    Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Madina Kaisinova Bakıda təşkil olunan dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb
    Azerbaijani judoka Madina Kaisinova exits world championships
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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