Мадина Кайсинова выбыла из ЧМ по дзюдо в Баку
Индивидуальные
- 10 октября, 2026
- 12:41
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Азербайджанская дзюдоистка Мадина Кайсинова (+78 кг) выбыла из чемпионата мира в Баку.
Как сообщает Report, она проиграла представительнице Италии Асе Тавано в 1/16 финала.
Ранее азербайджанские спортсмены Ахмад Юсифов (60 кг) завоевал золото, Зелим Цкаев (81 кг) – серебро, Рашид Маммадалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) – бронзовые медали.
Madina Kaisinova Bakıda təşkil olunan dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb
Azerbaijani judoka Madina Kaisinova exits world championships
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