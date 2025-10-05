lll MDB Oyunlarının boks üzrə qalibi: Hər döyüş mənim üçün böyük sınaqdır

İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    • 05 oktyabr, 2025
    • 17:29
    Hər döyüş mənim üçün böyük sınaqdır.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bunu lll MDB Oyunları çərçivəsində Yevlax İdman Kompleksində təşkil olunan boks üzrə yarışda qızıl medal qazanan Şahin Aslanov müsahibəsində bildirib.

    "60 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə apardım və üç döyüş keçirdim. Bu qarşılaşmalardan sonra qızıl medala sahib olmağı bacardım", - idmançı deyib.

    Qeyd edək ki, yarışlar davam edir.

