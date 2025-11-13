İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    • 13 noyabr, 2025
    • 14:05
    Kişi boksçulardan ibarət Azərbaycan millisi Polşa ilə yoldaşlıq görüşü keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.

    Komanda artıq sözügedən ölkəyə yollanıb. Yığma üzvləri noyabrın 15-də Krakovda boks gecəsinə qatılacaq.

    Məşqçilər Etibar Abdullayevlə Ceyhun Əbiyev döyüşlərdə Nicat Hüseynov, Kənan Babayev (hər ikisi 55 kq), Məhəmmədəli Aşurəliyev (60 kq), Malik Həsənov (65 kq), Mehdi Həsənov (70 kq), Şəmsi Şahbazov (75 kq), Surət Qarayev (85 kq), Alfonso Dominqes (90 kq) və Məhəmməd Abdullayevə (+90 kq) şans verəcəklər.

    Qeyd edək ki, milli Bakıya noyabrın 18-də qayıdacaq.

