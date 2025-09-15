İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü

    İtaliyalı motosikletçi yarış vaxtı aldığı xəsarət səbəbindən vəfat edib

    Fərdi
    • 15 sentyabr, 2025
    • 10:02
    İtaliyalı motosikletçi yarış vaxtı aldığı xəsarət səbəbindən vəfat edib

    İtaliyalı motosikletçi Qabriele Kottini vəfat edib. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İtaliya Motosiklet Federasiyası məlumat yayıb.

    39 yaşlı idmançı yarış zamanı qəza törədib və aldığı xəsarətlər səbəbindən həyatını itirib. 

    Bu hadisəyə görə turnirdə mükafatlandırma mərasimi keçirilməyib.

    Motosikletçi Qəza İtaliyalı idmançı öldü

    Son xəbərlər

    10:55

    Hadrut məscidində eyni vaxtda 210 nəfər ibadət edə biləcək

    Din
    10:55

    Ötən həftə 1333,8 ha ərazi minalardan təmizlənib

    Hadisə
    10:55

    Pakistan Baş naziri Qətərə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    10:52
    Foto

    Azad olunan ərazilərdə Bilik Günü qeyd olunub

    Elm və təhsil
    10:51
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində olub

    Daxili siyasət
    10:48
    Foto

    İlham Əliyev Xocalı rayonunun Badara kəndində olub

    Daxili siyasət
    10:46

    "Turan Tovuz"un futbolçusu Premyer Liqada 100-cü oyununu keçirib

    Futbol
    10:43

    Türkiyə MN: Azərbaycanla bir yumruq kimi qalmağa davam edəcəyik

    Xarici siyasət
    10:42

    NTD ilk yerli basketbolçu transferini reallaşdırıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti