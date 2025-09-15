İtaliyalı motosikletçi yarış vaxtı aldığı xəsarət səbəbindən vəfat edib
İtaliyalı motosikletçi Qabriele Kottini vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İtaliya Motosiklet Federasiyası məlumat yayıb.
39 yaşlı idmançı yarış zamanı qəza törədib və aldığı xəsarətlər səbəbindən həyatını itirib.
Bu hadisəyə görə turnirdə mükafatlandırma mərasimi keçirilməyib.
