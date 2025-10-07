İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İslam Sultanov: "Qızıl medallarımın sayını artırmaq arzusundayam"

    Fərdi
    • 07 oktyabr, 2025
    • 19:24
    İslam Sultanov: Qızıl medallarımın sayını artırmaq arzusundayam

    "Qızıl medallarımın sayını artırmaq arzusundayam".

    Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında III MDB Oyunlarında fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxan Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi İslam Sultanov bildirib.

    "Yarış əla keçdi, nəticə də əla oldu. Ümid edirəm ki, uğurlarımın ardı gələr. Final gərgin keçdi, şükürlər olsun ki, qazanan tərəf oldum", - idmançı deyib.

    lll MDB Oyunları Yunan-Roma güləşi

