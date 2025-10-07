İslam Sultanov: "Qızıl medallarımın sayını artırmaq arzusundayam"
Fərdi
- 07 oktyabr, 2025
- 19:24
"Qızıl medallarımın sayını artırmaq arzusundayam".
Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında III MDB Oyunlarında fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxan Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi İslam Sultanov bildirib.
"Yarış əla keçdi, nəticə də əla oldu. Ümid edirəm ki, uğurlarımın ardı gələr. Final gərgin keçdi, şükürlər olsun ki, qazanan tərəf oldum", - idmançı deyib.
