İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    İlahə Qədimova: "Türkdilli ölkələrin idman əlaqələrinin inkişafı naminə işlər aparılacaq"

    Fərdi
    • 22 oktyabr, 2025
    • 12:12
    İlahə Qədimova: Türkdilli ölkələrin idman əlaqələrinin inkişafı naminə işlər aparılacaq

    Şahmatın dəstəyi ilə türkdilli ölkələrin idman əlaqələrinin inkişafı naminə işlər aparılacaq.

    Bu barədə "Report"a Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasının və Azərbaycan Şahmat Federasiyasının baş katibi İlahə Qədimova açıqlama verib.

    O bildirib ki, Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasında əsas strategiyanın formalaşması istiqamətində işlər davam etdirilir:

    "Bu ilin dekabrında Qaziantepdə türkdilli ölkələrin şahmat turniri reallaşacaq. 16 yaşlılardan ibarət komandalarda bir oğlan və bir qız iştirak edəcək. Eyni zamanda, Qaziantepdə təşkilatın Baş Assambleyasının iclası olacaq. Əsas məsələ nizamnamənin təsdiq olunmasıdır".

    İ.Qədimova 2026-cı ildə quruma sədrliyin Qazaxıstan Şahmat Federasiyasında olacağını xatırladıb:

    "2026-cı ildə onlar 5-6 turnirin təşkili ilə bağlı təkliflə çıxış ediblər. Eyni zamanda, türkdilli ölkələr arasında müxtəlif şahmat tutnirlərinin təşkili müzakirə olunur. Qurumda əsas rəhbər orqan Baş Assambleyadır, orada bütün federasiyaların prezidentləri yer alacaq. Şahmatın dəstəyi ilə türkdilli ölkələrin idman əlaqələrinin inkişafı naminə işlər aparılacaq. Qurum gələcəkdə şahmat aləmində böyük nüfuza malik olacaq. Hazırda 6 ölkə quruma üzvdü. Bu ölkələrdə ümumilikdə 200 titullu şahmatçı var, 100 beynəlxalq qadın və kişi qrosmeyster cəmləşib".

    İlahə Qədimova Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyası Azərbaycan Şahmat Federasiyası baş katib

    Son xəbərlər

    12:44

    Rusiya ABŞ ilə 25 il əvvəl imzaladığı sazişi ləğv edib

    Region
    12:43

    "Neftçi" AFFA İntizam Komitəsinin qərarından apellyasiya şikayəti verməyəcək

    Futbol
    12:43

    Azər Bayramov: "Son 20 ildə Azərbaycanın icmal büdcəsi 17 dəfədən çox böyüyüb"

    Maliyyə
    12:40

    Azərbaycan Latviya, Estoniya və Finlandiya ilə əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini açıqlayıb

    Biznes
    12:40

    Birlik nümayəndəsi: Gənclərin Qərbi Azərbaycana qayıdış prosesinə cəlb edilməsi çox vacibdir

    Daxili siyasət
    12:39

    Nazir: Estoniya Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasını dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    12:38
    Foto

    Azərbaycan hərbi nümayəndələri Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib

    Hərbi
    12:38

    Nazir: Qazaxıstan taxılının Azərbaycandan tranzitlə Ermənistana daşınmasına icazə mühüm addımdır

    Xarici siyasət
    12:35

    "Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Müdafiədə bəzi dəyişikliklər edəcəyik"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti