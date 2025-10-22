İlahə Qədimova: "Türkdilli ölkələrin idman əlaqələrinin inkişafı naminə işlər aparılacaq"
- 22 oktyabr, 2025
- 12:12
Şahmatın dəstəyi ilə türkdilli ölkələrin idman əlaqələrinin inkişafı naminə işlər aparılacaq.
Bu barədə "Report"a Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasının və Azərbaycan Şahmat Federasiyasının baş katibi İlahə Qədimova açıqlama verib.
O bildirib ki, Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasında əsas strategiyanın formalaşması istiqamətində işlər davam etdirilir:
"Bu ilin dekabrında Qaziantepdə türkdilli ölkələrin şahmat turniri reallaşacaq. 16 yaşlılardan ibarət komandalarda bir oğlan və bir qız iştirak edəcək. Eyni zamanda, Qaziantepdə təşkilatın Baş Assambleyasının iclası olacaq. Əsas məsələ nizamnamənin təsdiq olunmasıdır".
İ.Qədimova 2026-cı ildə quruma sədrliyin Qazaxıstan Şahmat Federasiyasında olacağını xatırladıb:
"2026-cı ildə onlar 5-6 turnirin təşkili ilə bağlı təkliflə çıxış ediblər. Eyni zamanda, türkdilli ölkələr arasında müxtəlif şahmat tutnirlərinin təşkili müzakirə olunur. Qurumda əsas rəhbər orqan Baş Assambleyadır, orada bütün federasiyaların prezidentləri yer alacaq. Şahmatın dəstəyi ilə türkdilli ölkələrin idman əlaqələrinin inkişafı naminə işlər aparılacaq. Qurum gələcəkdə şahmat aləmində böyük nüfuza malik olacaq. Hazırda 6 ölkə quruma üzvdü. Bu ölkələrdə ümumilikdə 200 titullu şahmatçı var, 100 beynəlxalq qadın və kişi qrosmeyster cəmləşib".