    III MDB Oyunları: Sinxron proqramda finala yüksələn Azərbaycan gimnastları müəyyənləşib

    Fərdi
    • 02 oktyabr, 2025
    • 15:41
    III MDB Oyunları: Sinxron proqramda finala yüksələn Azərbaycan gimnastları müəyyənləşib

    III MDB Oyunlarının batut gimnastikası üzrə sinxron proqramında finala yüksələn Azərbaycan idmançıları müəyyənləşib.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, kişilər arasında Maqsud Mahsudov və Hüseyn Abbasov, qadınlarda Şəfiqə Hümbətova və Selcan Mahsudova, qarışıq sinxron proqramda isə Selcan Mahsudova və Maqsud Mahsudov həlledici mərhələdə mübarizə aparacaqlar.

    Qeyd edək ki, bu gün keçiriləcək final mərhələsində ölkəmizi qadınların fərdi proqramında Selcan Mahsudova, komanda yarışında Selcan Mahsudova, Şəfiqə Hümbətova və Vəfa Əlisultanova, kişilər arasında isə Maqsud Mahsudov, Hüseyn Abbasov və Nicat Mirzəyev təmsil edəcək.

    Batut gimnastikası yarışına oktyabrın 3-də yekun vurulacaq.

