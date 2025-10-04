III MDB Oyunları: Kamandan oxatma yarışlarında bu gün 4 komanda finala yüksəlib
Fərdi
- 04 oktyabr, 2025
- 21:30
III MDB Oyunlarının kamandan oxatma üzrə yarışlarında finala yüksələn komandalar müəyyənləşib.
"Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə qızlarin yarışında Sümeyyə Bədəlli, Nilufər Ağaməmmədov və Fatimə Hüseynlidən ibarət komanda 1/4 finalda Tacikistanı 5:3 hesabı ilə məğlub edib.
Yarımfinalda isə Rusiyaya 2:6 hesabı ilə uduzub.
Beləliklə final mərhələsində Rusiya, Özbəkistan, Qazaxıstan və və Belarusun qız və oğlanlardan ibarət komandaları mübarizə aparacaq. Azərbaycanın qadınlardan ibarət yığması isə bürünc medal uğrunda Belarusla üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, Xankəndi şəhər stadionunda baş tutan kamandan oxatma yarışlarına oktyabrın 5-də yekun vurulacaq.
