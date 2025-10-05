İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    III MDB oyunları ilə əlaqədar Qəbələdə gücləndirilmiş xidmət təşkil olunub

    Fərdi
    • 05 oktyabr, 2025
    • 11:08
    III MDB oyunları ilə əlaqədar Qəbələdə gücləndirilmiş xidmət təşkil olunub

    III MDB oyunları ilə əlaqədar Qəbələdə təhlükəsizliyin yüksək səviyyədə təmin edilməsi məqsədilə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) əməkdaşları tərəfindən fasiləsiz xidmət təşkil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Rayon ərazisində və oyunların keçirildiyi məkanlarda xidmətə əlavə canlı qüvvə cəlb edilib.

    Polis əməkdaşları və Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları ictimai asayişin qorunması, eləcə də hər hansı hüquqazidd əməllərin qarşısının vaxtında alınması istiqamətində fasiləsiz rejimdə fəaliyyət göstərirlər.

    III MDB oyunları ilə əlaqədar Qəbələdə gücləndirilmiş xidmət təşkil olunub

    III MDB Oyunları Qəbələ Daxili İşlər Nazirliyi

    Son xəbərlər

    11:18

    III MDB Oyunları: Azərbaycan badmintonçusu gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    11:14

    III MDB Oyunları: Azərbaycan komandası avarçəkmə yarışlarına medalla qazanıb

    Komanda
    11:12

    Gürcüstan MSK: Kaladze Tbilisi meri uğrunda seçkilərdə qalib gəlib

    Region
    11:11
    Video

    Xırdalanda yaşayış kompleksində yanğın olub, sakinlər təxliyə edilib

    Hadisə
    11:08
    Foto

    III MDB oyunları ilə əlaqədar Qəbələdə gücləndirilmiş xidmət təşkil olunub

    Fərdi
    11:06

    Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri sakit şəraitdə keçib

    Region
    11:05
    Foto

    Rusiyanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    10:57

    Bakıda restoranda baş verən yanğının qarşısı alınıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:42

    Braziliyanın gənclərdən ibarət futbol millisi dünya çempionatında ilk dəfə qrupdan çıxa bilməyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti