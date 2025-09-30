III MDB Oyunları: Badminton yarışlarına start verilib
Fərdi
30 sentyabr, 2025
- 23:26
III MDB Oyunlarında badminton yarışlarına start verilib.
"Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, A və B qruplarında 6 görüş baş tutub.
Qarışıq qoşa komanda yarışında Azərbaycan təmsilçilərindən 1-i qələbə qazanıb, 3-ü məğlubiyyətlə üzləşib. A qrupunda Azərbaycan yığması Tacikistana qalib gəlib (5:0), Özbəkistana isə məğlub olub - 2:3.
B qrupunda isə Azərbaycan təmsilçiləri Qazaxıstan və Rusiyaya məğlub olublar - 0:5.
Qeyd edək ki, badminton yarışlarına oktyabrın 5-də yekun vurulacaq.
