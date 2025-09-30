İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    III MDB Oyunları: Badminton yarışlarına start verilib

    Fərdi
    • 30 sentyabr, 2025
    • 23:26
    III MDB Oyunları: Badminton yarışlarına start verilib

    III MDB Oyunlarında badminton yarışlarına start verilib.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, A və B qruplarında 6 görüş baş tutub.

    Qarışıq qoşa komanda yarışında Azərbaycan təmsilçilərindən 1-i qələbə qazanıb, 3-ü məğlubiyyətlə üzləşib. A qrupunda Azərbaycan yığması Tacikistana qalib gəlib (5:0), Özbəkistana isə məğlub olub - 2:3.

    B qrupunda isə Azərbaycan təmsilçiləri Qazaxıstan və Rusiyaya məğlub olublar - 0:5.

    Qeyd edək ki, badminton yarışlarına oktyabrın 5-də yekun vurulacaq.

    В рамках III Игр СНГ стартовали соревнования по бадминтону

