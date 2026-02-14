Gənc cüdoçular Şamaxıda təlim-məşq toplanışına başlayıblar
Fərdi
- 14 fevral, 2026
- 14:02
Azərbaycanın gənc oğlanlardan ibarət cüdo millisi Şamaxıda təlim-məşq toplanışına başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.
Hazırlıq prosesinə yığmanın baş məşqçisi Rüstəm Alimli və məşqçi Elxan Rəcəbli rəhbərlik edir.
Təlim-məşq toplanışı gənc cüdoçuların qarşıdakı beynəlxalq yarışlara hazırlıq xarakteri daşıyır.
