    Gənc cüdoçular Şamaxıda təlim-məşq toplanışına başlayıblar

    Fərdi
    • 14 fevral, 2026
    • 14:02
    Azərbaycanın gənc oğlanlardan ibarət cüdo millisi Şamaxıda təlim-məşq toplanışına başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

    Hazırlıq prosesinə yığmanın baş məşqçisi Rüstəm Alimli və məşqçi Elxan Rəcəbli rəhbərlik edir.

    Təlim-məşq toplanışı gənc cüdoçuların qarşıdakı beynəlxalq yarışlara hazırlıq xarakteri daşıyır.

