    Fransalı gimnast: "Gəncə gözəl və tarixi şəhərdir"

    Fərdi
    • 10 noyabr, 2025
    • 12:47
    Fransalı gimnast: Gəncə gözəl və tarixi şəhərdir

    Gəncə gözəl və tarixi şəhərdir.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bu barədə Gəncədə keçirilən aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatının iştirakçısı fransalı Şeffer Klemantin açıqlama verib.

    O, gənclər və 15 yaşadək idmançılar arasında baş tutan yarışla bağlı təəssüratlarını bölüşüb:

    Azərbaycana ilk dəfə gəlirəm. Gəncə gözəl və tarixi şəhərdir. Buradakı yarışda iştirak etdiyim üçün çox məmnunam. Turnirdə gözəl nəticələr əldə etməyə çalışırıq".

    Qeyd edək ki, Avropa birinciliyində ümumilikdə 20 ölkədən 380 gimnast iştirak edir.

