    • 30 oktyabr, 2025
    • 15:35
    Formula 1 çempionu karyerasını bitirmək qərarına gəlib

    "Formula 1" çempionu Censon Batton karyerasını bitirmək qərarına gəlib.

    "Report" yarışın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 45 yaşlı pilot Bəhreyndə keçiriləcək 8 saatlıq turnirin onun peşəkar karyerasında sonuncu olacağını qeyd edib.

    O, növbəti mövsümdən etibarən Dünya Davamlılıq Çempionatında (WEC) yarışmayacağını vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, C.Batton 2000-ci ildə "Uilyams" komandasının heyətində "Formula 1"də debüt edib. İngiltərəli sürücü 2009-cu ildə "Braun GP" komandası ilə dünya çempionu olub. 2016-cı ildə "Formula 1"dən ayrılan pilot daha sonra müxtəlif kateqoriyalarda yarışıb.

