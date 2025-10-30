"Formula 1" çempionu karyerasını bitirmək qərarına gəlib
Fərdi
- 30 oktyabr, 2025
- 15:35
"Formula 1" çempionu Censon Batton karyerasını bitirmək qərarına gəlib.
"Report" yarışın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 45 yaşlı pilot Bəhreyndə keçiriləcək 8 saatlıq turnirin onun peşəkar karyerasında sonuncu olacağını qeyd edib.
O, növbəti mövsümdən etibarən Dünya Davamlılıq Çempionatında (WEC) yarışmayacağını vurğulayıb.
Qeyd edək ki, C.Batton 2000-ci ildə "Uilyams" komandasının heyətində "Formula 1"də debüt edib. İngiltərəli sürücü 2009-cu ildə "Braun GP" komandası ilə dünya çempionu olub. 2016-cı ildə "Formula 1"dən ayrılan pilot daha sonra müxtəlif kateqoriyalarda yarışıb.
