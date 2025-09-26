İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Bakıda keçirilən fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirinə yekun vurulub

    Fərdi
    • 26 sentyabr, 2025
    • 20:50
    Bakıda keçirilən fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirinə yekun vurulub

    Bakıda keçirilən yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirinə yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, yarışım sonuncu günündə 30 ölkədən olan 35 qadın idmançı sərbəst proqram üzrə çıxış edib.

    Ümumi nəticələrə əsasən Yuseonq Kim (Cənubi Koreya) 185.99 xalla fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

    Mayuko Oka (Yaponiya)184.22 xalla ikinci, Sofia Şifrin (İsrail) 176.95 xalla üçüncü yerə sahib çıxıb.

    Mükafatlandırma mərasimində buz üstündə rəqs proqramı üzrə cütlüklər və sərbəst proqram üzrə çıxış edən qadın idmançılar təltif olunublar.

    Qaliblərə medalları Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasının prezidenti Fuad Nağıyev və Federasiyasının Baş katibi Günel Bədəlova təqdim edib.

    Qeyd edək ki, Qran-Pri Dövlət Turizm Agentliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyası və Beynəlxalq Konkisürmə Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilib. Turnirdə 38 ölkədən 92 idmançı iştirak edib.

    Yarışda Azərbaycanı fiqurlu konkisürmənin tək konkisürmə növündə idmançılarımız Səbinə Əliyeva, Leyli Axundova və Arina Kaluqina, buz üstündə rəqs növü üzrə isə Anna Obrayn və Dreyk Tonq təmsil ediblər.

    fiqurlu konkisürmə qran-pri

    Son xəbərlər

    22:18

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının növbəti mərhələsində iştirak edəcəklər

    Fərdi
    22:16
    Foto

    Şəkidə batut gimnastikası üzrə ölkə birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    22:14

    Tramp mümkün şatdaunda günahın demokratlarda olacağını bildirib

    Digər ölkələr
    22:07
    Foto

    Tacikistanda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

    Xarici siyasət
    21:58

    Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülh və regional əməkdaşlıq dövrünü başladıb - RƏY

    Xarici siyasət
    21:57

    Fransanın Baş naziri oktyabrın 1-dək yeni hökuməti formalaşdırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    21:41

    Almaniya PUA insidentindən sonra təxribatla bağlı araşdırmalara başlayıb

    Digər ölkələr
    21:31

    Mirzoyan ABŞ Dövlət katibinin müavini ilə regional məsələləri müzakirə edib

    Region
    21:18

    BMT Baş katibinin sözçüsü: Azərbaycan Prezidenti Baş Assambleyadakı çıxışında çox önəmli fikirlər səsləndirdi

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti