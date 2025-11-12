İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" Fransa klubu ilə üz-üzə gələcək

    Fərdi
    • 12 noyabr, 2025
    • 10:15
    FIBA Çempionlar Liqası: Sabah Fransa klubu ilə üz-üzə gələcək

    "Sabah" basketbol klubu FIBA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün növbəti matçına çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda Fransa təmsilçisi "Elan Şalon"la üz-üzə gələcək.

    B qrupunun matçı Milli Gimnastika Arenasında saat 20:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, Bakı klubu daha əvvəl bu rəqibinə 71:84 hesabı ilə uduzub. "Sabah" həmçinin Çexiyanın "Nimburk" (65:93) və Almaniyanın "Alba" (76:85) komandalarına da məğlub olub.

    "Sabah" klubu FIBA Çempionlar Liqası basketbol

    Son xəbərlər

    10:20

    "AzerGold" "Zəfər" adlı yeni qızıl sikkə kolleksiyasını təqdim edib

    Sənaye
    10:17

    Kamran Əliyev: Qanun pozuntularının qarşısının alınması ilə bağlı prokurorun birbaşa təsir aləti mövcuddur

    Hadisə
    10:15

    FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" Fransa klubu ilə üz-üzə gələcək

    Fərdi
    10:11

    ADB: Dünya ölkələri cari çağırışları nəzərə almaqla KOB strategiyasını təshih edir

    Biznes
    10:07

    Baş prokuror: Beynəlxalq tərəfdaşlarla kibertəhdidlərə qarşı mübarizədə zəruri tədbirlər görülür

    Hadisə
    10:05

    "Ekolizinq" nizamnamə kapitalını 10 dəfə azaldır

    Biznes
    10:04

    Orxan Məmmədov: "Azərbaycanda heç bir kiçik biznes geridə qalmamalıdır"

    Biznes
    10:03

    Azərbaycan XİN Polşanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:01

    Abşeronda üzərinə mərmər daşı düşən kişi ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti