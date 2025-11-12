FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" Fransa klubu ilə üz-üzə gələcək
Fərdi
- 12 noyabr, 2025
- 10:15
"Sabah" basketbol klubu FIBA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün növbəti matçına çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda Fransa təmsilçisi "Elan Şalon"la üz-üzə gələcək.
B qrupunun matçı Milli Gimnastika Arenasında saat 20:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, Bakı klubu daha əvvəl bu rəqibinə 71:84 hesabı ilə uduzub. "Sabah" həmçinin Çexiyanın "Nimburk" (65:93) və Almaniyanın "Alba" (76:85) komandalarına da məğlub olub.
Son xəbərlər
10:20
"AzerGold" "Zəfər" adlı yeni qızıl sikkə kolleksiyasını təqdim edibSənaye
10:17
Kamran Əliyev: Qanun pozuntularının qarşısının alınması ilə bağlı prokurorun birbaşa təsir aləti mövcuddurHadisə
10:15
FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" Fransa klubu ilə üz-üzə gələcəkFərdi
10:11
ADB: Dünya ölkələri cari çağırışları nəzərə almaqla KOB strategiyasını təshih edirBiznes
10:07
Baş prokuror: Beynəlxalq tərəfdaşlarla kibertəhdidlərə qarşı mübarizədə zəruri tədbirlər görülürHadisə
10:05
"Ekolizinq" nizamnamə kapitalını 10 dəfə azaldırBiznes
10:04
Orxan Məmmədov: "Azərbaycanda heç bir kiçik biznes geridə qalmamalıdır"Biznes
10:03
Azərbaycan XİN Polşanı təbrik edibXarici siyasət
10:01