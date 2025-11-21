İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Fərid Qayıbov Qəbələdə idman federasiyalarının nümayəndələri ilə görüşüb

    Fərdi
    • 21 noyabr, 2025
    • 21:36
    Fərid Qayıbov Qəbələdə idman federasiyalarının nümayəndələri ilə görüşüb

    Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov idman federasiyalarının nümayəndələri ilə 23-cü görüşünü keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, 2025-ci ilin "İdman Paytaxtı" Qəbələ şəhərində baş tutan görüşdən öncə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət edilib, önünə gül dəstələri qoyulub.

    Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən tədbirdə gənclər və idman naziri iştirakçıları salamlayaraq son dövrdə görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə məlumat verib.

    Görüşdə Azərbaycanda keçirilmiş III MDB Oyunlarında əldə edilmiş nəticələrin təhlili müzakirə edilib. Həmçinin idman məktəblərində cüdo idman növü üzrə normativlərin təsdiqi ilə bağlı məsələ diqqətə çatdırılıb, Mərkəzləşdirilmiş Reyestr Sistemi üzrə təqdimat nümayiş olunub. Regionlarda, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli və beynəlxalq yarışların keçirilməsi məsələləri də müzakirə olunub.

    Görüşdə 2026-cı il üzrə ölkə yarışlarının təqvim planı "Tədbirvar" (tedbirvar.az) platformasında təqdim edilib. Sonra 2028-ci ildə Los-Ancelesdə keçiriləcək XXXIV Yay Olimpiya Oyunlarına hazırlıq istiqamətində görüləcək işlər haqqında məlumat verilib.

    "Bakı 2026 – Dünya İdman Paytaxtı" layihəsi ilə bağlı məsələlər müzakirə edildikdən sonra federasiyaların sosial media hesabatı təqdim olunub. Görüş digər məsələlərin müzakirəsi ilə davam etdirilib.

    Fərid Qayıbov idman federasiyaları Qəbələ

    Son xəbərlər

    22:32
    Foto
    Video

    Yasamalda yaşayış binasında yanğın nəticəsində ölənlərin ikisinin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB-7

    Hadisə
    22:25

    Hacıqabulda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:13

    İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib, Azərbaycan yarışı 10-cu sırada başa vurub

    Fərdi
    21:47
    Foto

    Yasamalda polis əməkdaşları yanğın baş verən əraziyə cəlb edilib

    Hadisə
    21:36
    Foto

    Fərid Qayıbov Qəbələdə idman federasiyalarının nümayəndələri ilə görüşüb

    Fərdi
    21:30
    Foto

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Astarada Pəncəli Teymurovun ailəsini ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    21:06
    Foto

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Lənkəranda internat məktəbində olub

    Elm və təhsil
    20:52

    Premyer Liqa: Lider "Qarabağ" səfərdə "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Futbol
    20:51
    Foto

    Kürdəmirdə uşaq bağçasında yanğın olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti