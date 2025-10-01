Fərid Fərhadzadə: "IRONMAN 70.3" triatlonu "Fun Run 5 km" və "IRONKIDS" yarışlarını əhatə edəcək"
- 01 oktyabr, 2025
- 17:00
"IRONMAN 70.3" triatlonu "Fun Run 5 km" və "IRONKIDS" yarışlarını əhatə edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Triatlon Federasiyasının prezidenti Fərid Fərhadzadə Azərbaycan idman tarixində ilk dəfə baş tutacaq beynəlxalq "IRONMAN 70.3 BAKU" triatlon yarışı ilə əlaqədar keçirilən mətbuat konfransında deyib.
O bildirib ki, nəhayət, bu yarışın Azərbaycanda keçirilməsi qərara alınıb:
"IRONMAN 70.3 gələn ol Bakıda keçiriləcək. IRONMAN 70.3" triatlonu, "Fun Run 5 km" və "IRONKIDS" yarışlarını əhatə edəcək. 1.9 kilometrlik tək dövrədən ibarət üzgüçülük mərhələsi Xəzər dənizinin sahilində baş tutacaq. 90 kilometrlik velosiped mərhələsi 2 dövrədən ibarət olacaq.
3 dövrədən ibarət qaçış yarımmarafonu isə 21,1 kilometri əhatə edəcək. Bu yarış bizə böyük imkanlar yaradacaq. Gələcəkdə biz full "IRONMAN"i Bakıda keçirməyə nail olacağıq".
Qeyd edək ki, "IRONMAN 70.3 BAKU" triatlon yarışı 2026-cı il sentyabrın 5–6-da Bakıda keçiriləcək.