İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Fərəc Əliyev: "Əsas məqsəd "Neftçi" İdman Klubunu daha müasir və dinamik səviyyəyə qaldırmaqdır"

    Fərdi
    • 05 noyabr, 2025
    • 15:57
    Fərəc Əliyev: Əsas məqsəd Neftçi İdman Klubunu daha müasir və dinamik səviyyəyə qaldırmaqdır
    Fərəc Əliyev

    Əsas məqsəd "Neftçi" İdman Klubunu daha müasir və dinamik səviyyəyə qaldırmaqdır.

    Bunu "Report"a klubun İdarə Heyəti sədrinin müavini və icraçı direktoru əvəzi təyin edilən Fərəc Əliyev deyib.

    O, hazırda ciddi dəyişikliklərə ehtiyac olmadığını söyləyib:

    "Əvvəla, onu qeyd edim ki, "Neftçi" İdman Klubuna yeni gəlməmişəm, artıq bir ildir burada fəaliyyət göstərirəm. Hazırda klubda hər hansı ciddi dəyişikliklərə ehtiyac yoxdur. Əsas məqsəd "Neftçi" İdman Klubunu daha müasir və dinamik səviyyəyə qaldırmaqdır. Ən vacib istiqamətlərdən biri isə idmançılarımız üçün yaradılan şəraitin təkmilləşdirilməsidir. Bu istiqamətdə hər il olduğu kimi davamlı işlər aparılacaq. Bu il də təlim-məşq bazalarının yenilənməsi, inventarların müasirləşdirilməsi və məşq prosesinin keyfiyyətinin artırılması nəzərdə tutulub".

    O, əsas məqsədlərinin müasir çağırışlara səmərəli şəkildə cavab vermək olduğunu bildirib:

    "Deməzdim ki, hazırda klubda xüsusi diqqət yetiriləsi ciddi problemlər var. Sadəcə, planlı şəkildə davam edən bir iş prosesi mövcuddur. Əsas məqsədimiz müasir çağırışlara vaxtında, səmərəli cavab vermək üçün bunu effektiv şəkildə həyata keçirmək, hər bir istiqamətdə nizam-intizamı, koordinasiyanı qorumaq və təkmilləşdirməkdir".

    Qeyd edək ki, F.Əliyev bir neçə gün öncə "Neftçi" İdman Klubunun İdarə Heyəti sədrinin müavini və icraçı direktoru əvəzi təyin edilib.

    Fərəc Əliyev İdarə Heyəti "Neftçi" İdman Klubu

    Son xəbərlər

    16:07

    AQTA: Son günlər şadlıq saraylarında mənşəyi məlum olmayan ətlər aşkarlanıb

    Digər
    16:06

    Lu Mey: Çin elmi-texniki nailiyyətlərini Azərbaycanla bölüşməyə hazırdır

    İnfrastruktur
    16:04

    Zərdabda adları "Qırmızı kitab"a düşən quşları ovlayan ata və oğul saxlanılıb

    Hadisə
    16:01

    AEBA: İran müfəttişlərimizi bütün nüvə obyektlərinə buraxmalıdır

    Region
    15:57

    Fərəc Əliyev: "Əsas məqsəd "Neftçi" İdman Klubunu daha müasir və dinamik səviyyəyə qaldırmaqdır"

    Fərdi
    15:57

    Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin olunub

    İnfrastruktur
    15:52

    Bakıdakı bütün avtobuslarda NFC ödənişləri mümkün olacaq

    İnfrastruktur
    15:50
    Foto

    Azərbaycan və Keniya minatəmizləmə sahəsində təcrübələrini bölüşüb

    Daxili siyasət
    15:44
    Rəy

    İraqda seçkiqabağı vəziyyət: Bağdad şəffaf və ədalətli kampaniya vəd edir - ŞƏRH

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti