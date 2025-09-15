Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha üç güləşçisi bu gün mübarizəyə başlayacaq
Fərdi
- 15 sentyabr, 2025
- 09:00
Azərbaycanın daha üç güləşçisi Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatında bu gün mübarizəyə başlayacaq.
"Report"un məlumatına görə, qadınlardan Günay Qurbanova (59 kq), sərbəst güləşçilərdən Əli Rəhimzadə (65 kq) ilə Maqomedxan Maqomedov (97 kq) xalça üzərinə çıxacaqlar.
Bundan əlavə, bu gün digər iki sərbəst güləşçi medal qazana bilər. Osman Nurməhəmmədov (92 kq) bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq. Cəbrayıl Hacıyev (79 kq) isə təsəlliverici qarşılaşmada qüvvəsini sınayacaq.
Qeyd edək ki, daha əvvəl sərbəst güləşçilərdən Giorgi Meşvildişvili (125 kq) gümüş, Nürəddin Novruzov (61 kq) və Arseniy Djioyev (86 kq) bürünc medal əldə ediblər. Mundial sentyabrın 21-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
09:18
"Starlink"in işində dünya üzrə fasilələr qeydə alınıbİKT
09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.09.2025)Maliyyə
09:00
Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha üç güləşçisi bu gün mübarizəyə başlayacaqFərdi
08:53
Foto
Dərsə gedən bir uşaq - FOTOREPORTAJElm və təhsil
08:53
"Telegraph": London polisi odlu silahla təchiz edilə bilərDigər ölkələr
08:39
Foto
Naxçıvanda bu il 3 822 şagird birinci sinfə gedibElm və təhsil
08:24
Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıbHadisə
08:22
NİİM məktəblərin yaxınlığında tıxacın yaranmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçirirİnfrastruktur
08:17