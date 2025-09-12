Dördqat SSRİ çempionu yanaraq ölüb

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Fərdi
    • 12 sentyabr, 2025
    • 14:01
    Xizək yarışı üzrə dördqat SSRİ çempionu Sergey Sokarev vəfat edib.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, veteran idmançı 69 yaşında faciəvi şəkildə ölüb.

    O, Leninqrad vilayətində altı qarajın alovlanması nəticəsində yanaraq həyatını itirib. 

    Qeyd edək ki, Sokarev SSRİ çempionatında 70 km məsafəyə xizək yarışında dəfələrlə qalib olub. O, həmçinin Dünya Kubokunun bürünc mükafatçısıdır.

