Cüdo üzrə Bakı çempionatında ilk qaliblər bəlli olub
- 13 noyabr, 2025
- 14:08
Cüdo üzrə Bakı çempionatında ilk qaliblər bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.
Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində iki gün davam edəcək turnirə 29 klub və idman cəmiyyətindən 14 çəki dərəcəsində 161 cüdoçu qatılıb.
İlk yarış günündə altı çəkidə mükafatçılar müəyyənləşib.
Yarışın keçirilməsində məqsəd kvotalar əsasında ölkə çempionatında iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirməkdir.
Kişilər
60 kq
1. Bahadır Feyzullayev (Neftçi İK)
2. Murad Əliyev (Ordu İdman Klubu)
3. Məhərrəm Mirzəyev (Neftçi İK)
3. Nicat Məmmədli (Alov İK)
66 kq
1. Zahir Ağazadə (Safarov Judo Academy)
2. Məhəmməd Əliyev (Azəri-Cüdo İKİB)
3. Kənan Məmmədov (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)
3. Samir Piriyev (Azəri-Cüdo İKİB)
73 kq
1. Elton İmranov (FHN İSK)
2. Musaxan Gülməmmədov (Judo Club 2012)
3. Samir Əzimli (Atilla İK)
3. Amin Cəfərzadə (ACF Bakı CTM)
Qadınlar
70 kq
1. Mələk Bayramlı (DİN İC)
2. Aynur Mirzağayeva (Neftçi İK)
78 kq
1. Əsmər Əliyeva (Neftçi İK)
2. Jalə Məmmədova (Neftçi İK)
+78 kq
1. Zeynəbxanım Əsədova (AHİTA)