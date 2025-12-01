İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 01 dekabr, 2025
    • 14:31
    Cüdo üzrə Azərbaycan çempionatının proqramı bəlli olub

    Qadınlar və kişilər arasında cüdo üzrə Azərbaycan çempionatının proqramı bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, turnirin püşkatma mərasimi dekbarın 4-də, saat 19:00-da keçiriləcək.

    Fərdi mübarizələr 5–6 dekabrda, saat 09:00-da start götürəcək. Komanda yarışının seçmə görüşləri isə 7 dekabr, saat 10:00-da başlayacaq. Hər üç gündə final blokları saat 17:00-da təşkil olunacaq.

    Ölkə çempionatının rəsmi açılış mərasimi dekabrın 6-da, saat 16:15-də baş tutacaq. Bakı İdman Sarayında keçiriləcək yarışda 14 çəki dərəcəsində 54 klub və idman cəmiyyətindən olan 237 cüdoçu (179 kişi, 58 qadın) ölkə çempionu adı uğrunda mübarizə aparacaq.

