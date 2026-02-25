İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Ceyhun Əmrahov dünya çempionatında qızıl medal hədəfləyir

    Fərdi
    • 25 fevral, 2026
    • 13:03
    Ceyhun Əmrahov dünya çempionatında qızıl medal hədəfləyir

    Azərbaycanlı bilyardçı Ceyhun Əmrahov dünya çempionu olmaq istəyir.

    İdmançı bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    Bilyardın dinamik piramida növü üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi olan idmançı mütəmadi olaraq yarışlara qatıldığını söyləyib:

    "Qarşıdakı hədəfim dünya çempionatında qızıl medal qazanmaqdır. Bayrağımızı həmişə yüksəklərdə dalğalandırmaq istəyirəm. Bir idmançı kimi özümdə bu gücü hiss edirəm və özümə inanıram".

    C.Əmrahov bildirib ki, ölkə çempionu olmaq çox gözəl hissdir:

    "Turnir çox yaxşı keçdi. Bizə belə şərait yaratdıqları üçün federasiyaya təşəkkür edirəm. Yığmamızın məşqçilər korpusuna dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Məşqlərdə mənə çox kömək etdilər. Mən də öz borcumu yerinə yetirdim".

    Ceyhun Əmrahov bilyard dinamik piramida Azərbaycan çempionatı dünya çempionatı Qızıl medal

    Son xəbərlər

    13:14

    AMEA-nın Qarabağ elmi bölməsi yaradılacaq

    Elm və təhsil
    13:12

    Qazaxıstanda "Su-30SM" qırıcısı qəzaya uğrayıb

    Region
    13:06

    Azərbaycan qarğıdalı idxalını 62 %-dən çox azaldıb

    ASK
    13:06

    Ukrayna Rusiyanın kimya zavoduna hücum edib, dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    13:03

    Ceyhun Əmrahov dünya çempionatında qızıl medal hədəfləyir

    Fərdi
    12:53

    Tbilisi, Kaxeti və Kvemo Kartlidə saxta terror mesajları yayan şübhəlilər saxlanılıb

    Region
    12:41

    Yaqub Mahmudov: "Türkdilli dövlətlər" ifadəsindən əl çəkmək lazımdır

    Elm və təhsil
    12:38

    Luvr muzeyinin yeni direktoru Kristof Leribo olacaq

    Digər ölkələr
    12:38

    Azərbaycanda növbəti kiberdiplomatiya konfransına hazırlıq gedir

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti