Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib

Sentyabrın 22-24-də Bakıda keçiriləcək cüdo üzrə Böyük Dəbilqə turnirinin püşkü atılıb.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan idmançılarının da ilk rəqibləri bəlli olub.
60 kq
Balabəy Ağayev - Lukhumi Çkvimiani (Gürcüstan)
Əhməd Yusifov - Jorre Verstraeten (Belçika)
Rövşən Əliyev - Lior Rafailov (İsrail)
Nazir Talıbov - Giorgi Sardalaşvili (Gürcüstan)
66 kq
Qasım Vəlizadə - Antoni De Angelis (Latviya)
Yaşar Nəcəfov - Yermek Amangeldi (Qazaxıstan)
Rəşad Yelkiyev - Lukas Saha (Finlandiya)/Yanislav Gerçev (Bolqarıstan) cütünün qalibi
Ruslan Paşayev - Tal Fliçer (İsrail)
73 kq
Hidayət Heydərov - Askar Narkulov (Qazaxıstan)
Telman Vəliyev - Faye Njie (Qambiya)
Nurlan Osmanov - Dioqo Sesar (Qvineya Bissau)
Rəşid Məmmədəliyev - Benjamin Axus (Fransa)
81 kq
Məmmədrza Hacızadə - Arnaud Areqba (Fransa)/Məhəmməd Rebahi (Qətər) cütünün qalibi
Elcan Şəfiyev - Antonio Espozito (İtaliya)/Hrafn Arnarsson (İslandiya) cütünün qalibi
Zelim Tçkayev - Aleks Barto (Slovakiya)
Məhərrəm İmamverdiyev - Aibol Nussanali (Qazaxıstan)
90 kq
Murad Fətiyev - Srcan Mrvalyeviç (Monteneqro)
Elcan Hacıyev - Aleksandr Sidoruk (İJF)
Əjdər Bağırov - Yermakhan Anuarbekov (Qazaxıstan)
Musa Hüseynli - Yahor Varapayev (İJF)/Aleks Kret (Rumıniya) cütünün qalibi
100 kq
Ruslan Nəsirli - Zlatko Kumriç (Xorvatiya)
Zelim Kotsoyev - Matias Madsen (Danimarka)
+100 kq
İmran Yusifov - Kamzat Saparbayev (Fransa)
Rəşid Məmmədəliyev - Juscelino Nasimento (Braziliya)
Uşangi Kokauri - Karl Stefansson (İslandiya)/Joao Kesarino (Braziliya)
Ramazan Əhmədov - Tamerlan Başayev (İJF)
Qadınlar
48 kq
Ramilə Əliyeva - Marusa Stanqar (Sloveniya)
Şəfəq Həmidova - Meri de Varqas (Çili)
Leyla Əliyeva - Tamar Malca (İsrail)
52 kq
Gültac Məmmədəliyeva - Joana Dioqo (Portuqaliya)
57 kq
Nərgiz Hacıyeva - Timna Nelson Levi (İsrail)
70 kq
Günel Həsənli - Eliza Vroblevska (Polşa)
Südabə Ağayeva - Darya Kramoykina (İJF)
Qeyd edək ki, yarış Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq.