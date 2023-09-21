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Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib

Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib 22-24 sentyabrda Bakıda keçiriləcək cüdo üzrə Böyük Dəbilqə turnirinin püşkü atılıb.
Fərdi
21 Sentyabr , 2023 15:17
Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib

Sentyabrın 22-24-də Bakıda keçiriləcək cüdo üzrə Böyük Dəbilqə turnirinin püşkü atılıb.

"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan idmançılarının da ilk rəqibləri bəlli olub.

60 kq

Balabəy Ağayev - Lukhumi Çkvimiani (Gürcüstan)
Əhməd Yusifov - Jorre Verstraeten (Belçika)
Rövşən Əliyev - Lior Rafailov (İsrail)
Nazir Talıbov - Giorgi Sardalaşvili (Gürcüstan)

66 kq

Qasım Vəlizadə - Antoni De Angelis (Latviya)
Yaşar Nəcəfov - Yermek Amangeldi (Qazaxıstan)
Rəşad Yelkiyev - Lukas Saha (Finlandiya)/Yanislav Gerçev (Bolqarıstan) cütünün qalibi
Ruslan Paşayev - Tal Fliçer (İsrail)

73 kq

Hidayət Heydərov - Askar Narkulov (Qazaxıstan)
Telman Vəliyev - Faye Njie (Qambiya)
Nurlan Osmanov - Dioqo Sesar (Qvineya Bissau)
Rəşid Məmmədəliyev - Benjamin Axus (Fransa)

81 kq

Məmmədrza Hacızadə - Arnaud Areqba (Fransa)/Məhəmməd Rebahi (Qətər) cütünün qalibi
Elcan Şəfiyev - Antonio Espozito (İtaliya)/Hrafn Arnarsson (İslandiya) cütünün qalibi
Zelim Tçkayev - Aleks Barto (Slovakiya)
Məhərrəm İmamverdiyev - Aibol Nussanali (Qazaxıstan)

90 kq

Murad Fətiyev - Srcan Mrvalyeviç (Monteneqro)
Elcan Hacıyev - Aleksandr Sidoruk (İJF)
Əjdər Bağırov - Yermakhan Anuarbekov (Qazaxıstan)
Musa Hüseynli - Yahor Varapayev (İJF)/Aleks Kret (Rumıniya) cütünün qalibi

100 kq

Ruslan Nəsirli - Zlatko Kumriç (Xorvatiya)
Zelim Kotsoyev - Matias Madsen (Danimarka)

+100 kq

İmran Yusifov - Kamzat Saparbayev (Fransa)
Rəşid Məmmədəliyev - Juscelino Nasimento (Braziliya)
Uşangi Kokauri - Karl Stefansson (İslandiya)/Joao Kesarino (Braziliya)
Ramazan Əhmədov - Tamerlan Başayev (İJF)

Qadınlar

48 kq

Ramilə Əliyeva - Marusa Stanqar (Sloveniya)
Şəfəq Həmidova - Meri de Varqas (Çili)
Leyla Əliyeva - Tamar Malca (İsrail)

52 kq

Gültac Məmmədəliyeva - Joana Dioqo (Portuqaliya)

57 kq

Nərgiz Hacıyeva - Timna Nelson Levi (İsrail)

70 kq

Günel Həsənli - Eliza Vroblevska (Polşa)
Südabə Ağayeva - Darya Kramoykina (İJF)

Qeyd edək ki, yarış Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq.

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