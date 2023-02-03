Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri bəlli olub

Fevralın 4-də Fransanın paytaxtı Parisdə start götürəcək Böyük Dəbilqə turnirin püşkü atılıb.
"Report"un məlumatına görə, mərasimdə Azərbaycan idmançılarının da ilk rəqibləri bəlli olub.
60 kq
Balabəy Ağayev - Mateus Takaki (Braziliya)/Petros Çristodoulides (Kipr) cütlüyünün qalibi
66 kq
Yaşar Nəcəfov - Cerard Kadet (Haiti)/An Cehonq (Koreya) qarşılaşmasının qalibi
73 kq
Nurlan Osmanov - İdo Levin (İsrail)
81 kq
Elcan Hacıyev - Medikson Del Obre Kortorreal (Dominikan)
Zelim Tçkayev - Pavel Drzmal (Polşa)
90 kq
Murad Fətiyev - Aydar Arapov (Qazaxıstan)
100 kq
Zelim Kotsoyev - Sedrik Olivar (Fransa)
+100 kq
Uşangi Kokauri - Mark Desçenes (Kanada)/ Voytsex Kordyalik (Polşa) cütlüyünün qalibi
Camal Qamzatxanov - Bubakar Mane (Qvineya-Bisau)
Qeyd edək ki, Böyük Dəbilqəyə fevralın 5-də yekun vurulacaq.