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Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri bəlli olub

Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri bəlli olub Fevralın 4-də Fransanın paytaxtı Parisdə start götürəcək Böyük Dəbilqə turnirin püşkü atılıb.
Fərdi
3 Fevral , 2023 20:10
Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri bəlli olub

Fevralın 4-də Fransanın paytaxtı Parisdə start götürəcək Böyük Dəbilqə turnirin püşkü atılıb.

"Report"un məlumatına görə, mərasimdə Azərbaycan idmançılarının da ilk rəqibləri bəlli olub.

60 kq

Balabəy Ağayev - Mateus Takaki (Braziliya)/Petros Çristodoulides (Kipr) cütlüyünün qalibi

66 kq

Yaşar Nəcəfov - Cerard Kadet (Haiti)/An Cehonq (Koreya) qarşılaşmasının qalibi

73 kq

Nurlan Osmanov - İdo Levin (İsrail)

81 kq

Elcan Hacıyev - Medikson Del Obre Kortorreal (Dominikan)

Zelim Tçkayev - Pavel Drzmal (Polşa)

90 kq

Murad Fətiyev - Aydar Arapov (Qazaxıstan)

100 kq

Zelim Kotsoyev - Sedrik Olivar (Fransa)

+100 kq

Uşangi Kokauri - Mark Desçenes (Kanada)/ Voytsex Kordyalik (Polşa) cütlüyünün qalibi

Camal Qamzatxanov - Bubakar Mane (Qvineya-Bisau)

Qeyd edək ki, Böyük Dəbilqəyə fevralın 5-də yekun vurulacaq.

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