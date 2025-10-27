İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Fərdi
    • 27 oktyabr, 2025
    • 17:54
    Boks üzrə Naxçıvan birinciliyinə start verilib

    Boks üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikası birinciliyinə start verilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunan yarış yeniyetmələr, gənclər və böyüklər arasında keçirilir.

    Bu gün start götürən çempionatda şəhər və rayon komandalarından ümumilikdə 70-ə yaxın idmançı mükafatlar uğrunda mübarizə aparır.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan yarışın mükafatçıları oktyabrın 28-də bəlli olacaq.

