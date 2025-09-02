    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Bakıda yeni cüdo zalı açılıb

    Fərdi
    • 02 sentyabr, 2025
    • 19:30
    Bakıda yeni cüdo zalı açılıb

    Bakıda sentyabrın 2-də "Spartak" cüdo zalının açılış mərasimi keçirilib. 

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) vitse-prezidenti Elnur Məmmədli, ACF prezidentinin müşaviri Natiq Bağırov, ACF-nin idman direktoru, baş katibin müavini Kamran Talıbov, tanınmış idmançılar və qonaqlar iştirak ediblər.

    Mərasimdə vurğulanıb ki, yeni idman zallarının istifadəyə verilməsi yeniyetmə və gənclər arasında sağlam həyat tərzinin və cüdonun təbliği, onların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    Zal ACF tərəfindən müasir standartlara uyğun tatamilərlə təchiz edilib. Fiziki hazırlıq zonası cüdoçuların inkişafı üçün zəruri avadanlıqlarla təmin olunub. Zal ACF tərəfindən müasir standartlara uyğun tatamilərlə təchiz edilib. Fiziki hazırlıq zonası cüdoçuların inkişafı üçün zəruri avadanlıqlarla təmin olunub.

    Ümumi sahəsi 450 kv.m olan məkanda valideynlər üçün gözləmə zonası, eləcə də məşqçi və paltardəyişmə otaqları mövcuddur. Zalda eyni vaxtda 70 idmançının cüdo ilə məşğul olması üçün bütün şərait yaradılıb.

    Son xəbərlər

    19:58

    BMT: Əfqanıstandakı zəlzələ yüz minlərlə insana təsir edib

    Digər ölkələr
    19:57

    "Legion Financial"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    19:54

    "Moody's": BMİ-lər Azərbaycanda iqlim layihələri üçün maliyyə çatışmazlığını azalda bilər

    Maliyyə
    19:45

    "Moody's": Azərbaycan BOEM-in inkişafı üzrə regional liderə çevrilir

    Energetika
    19:39

    Azərbaycanda həbsdə olan erməniəsilli terrorçunun aclıq etməsi ilə bağlı iddialar həqiqətə uyğun deyil

    Daxili siyasət
    19:30
    Foto

    Bakıda yeni cüdo zalı açılıb

    Fərdi
    19:22

    Bakının bəzi küçələrində nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

    Komanda
    19:12

    Aİ təbii fəlakətlə əlaqədar Pakistana bir milyon avro ayırıb

    Digər ölkələr
    19:12
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə arasında 2026-2027-ci illər üçün Əmək və Sosial Təminat üzrə Fəaliyyət Planı imzalanıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti