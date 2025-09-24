İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Bakıda fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirində qadınlar arasında qısa proqram keçirilib

    Fərdi
    • 24 sentyabr, 2025
    • 22:37
    Bakıda fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirində qadınlar arasında qısa proqram keçirilib

    Bakıda fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-Pri yarışının yeniyetmə qadınlar arasında qısa proqramı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, qısa proqram üzrə 30 ölkədən 35 idmançı çıxış edib.

    Nəticələrə əsasən Sofia Şifrin (İsrail) 61.57 xalla fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Yi Van Honq (Çin) 60.96 xalla ikinci, Hevon Dju (Cənubi Koreya) isə üçüncü nəticə göstərib.

    Azərbaycan təmsilçiləri Arina Kaluqina 57.87 xalla 6-cı, Səbinə Əliyeva 35.76 xalla 28-ci, Leyli Axundova isə 35.33 xalla 29-cu yerdə qərarlaşıblar.

    Qeyd edək ki Qran-Pri Dövlət Turizm Agentliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyası və Beynəlxalq Konkisürmə Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Turnirdə 38 ölkədən 92 idmançı iştirak edir.

    Yarışın ikinci günündə kişilər buz üzərində sərbəst proqramla, cütlüklər isə qısa rəqs proqramı ilə çıxış edəcəklər.

    fiqurlu konkisürmə qran-pri qısa proqram

    Son xəbərlər

    22:56

    ABŞ-nin energetika naziri: Kömür gələcək onilliklərdə aktuallığını qoruyacaq

    Digər ölkələr
    22:49

    Mulino: Panama kanalı ölkəmizin əbədi mülkü olaraq qalacaq

    Digər ölkələr
    22:48

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri dünya çempionatında iştirak edəcəklər

    Fərdi
    22:37
    Foto

    Bakıda fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirində qadınlar arasında qısa proqram keçirilib

    Fərdi
    22:34

    Əş-Şaraa: Suriya İsraillə diplomatik nizamlanmada maraqlıdır

    Digər ölkələr
    22:32

    İmişlidə toyda zəhərlənənlərin sayı 53 nəfərə çatıb – YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:25
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Nyu-Yorkda Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    22:15
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Nyu-Yorkda portuqaliyalı həmkarı ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    22:05
    Foto

    Ərdoğan Nyu Yorkda Makronla görüşüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti