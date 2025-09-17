İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    • 17 sentyabr, 2025
    • 14:41
    Bakıda BOK-un təsis olunması ilə bağlı Olimpiya günü tədbiri keçiriləcək

    Bakıda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (BOK) təsis olunmasının 131-ci ildönümünə həsr olunmuş "Olimpiya günü" tədbiri təşkil olunacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsindən (MOK) məlumat verilib.

    Tədbir MOK-un təşkilatçılığı, Elm və Təhsil Nazirliyinin, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin, TƏBİB-in, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin, Azərbaycan Kəndirlə Mübarizə və Atletika Federasiyalarının dəstəy ilə gerçəkləşəcək. 

    Qeyd edək ki, "Olimpiya günü" tədbiri oktyabrın 18-də baş tutacaq.

