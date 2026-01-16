İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 16 yanvar, 2026
    • 14:17
    Azərbaycanlı stolüstü tennisçi Çində təlim-məşq toplanışı keçəcək

    Azərbaycanlı stolüstü tennisçi Onur Quluzadə növbəti beynəlxalq təlim-məşq toplanışında iştirak edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, millinin üzvü baş məşqçi Mixail Timofeyevin rəhbərliyi ilə yanvarın 17-dən 27-dək Çinin Hebey əyalətinin Şiszyaçjuan şəhərində yerləşən "Zhenq Dinq" təlim-məşq bazasında hazırlıq keçəcək.

    Bu mərkəz Çinin stolüstü tennis yığmasının əsas bazası hesab olunur.

    Qeyd edək ki, təlim-məşq toplanışı qarşıdakı beynəlxalq yarışlara hazırlıq məqsədi daşıyır.

    stolüstü tennis Onur Quluzadə Çin Təlim-məşq toplanışı

