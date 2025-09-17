İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Gürcüstanda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər

    Fərdi
    • 17 sentyabr, 2025
    • 21:26
    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Gürcüstanda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər

    Azərbaycanın yeniyetmə stolüstü tennisçiləri Gürcüstanda keçiriləcək beynəlxalq yarışda iştirak edəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, yığma üzvləri məşqçilər Elnur Hidayətzadə və Billurə Eminovanın rəhbərliyi ilə Batumidə naş tutacaq "WTT Youth Contender" turnirində mübarizə aparacaqlar.

    Təmsilçilərimizdən Sofiya Trofimenko, Mehin Mirzəbalayeva, Xədicə Babazadə, Yasəmən Həbibova, Mehri Aslanzadə, Zərbah Muradov, Vaqif Babayev, Mirilkin Yusubov, Əliəkbər Mirzəliyev və Cəfər Almədədli qalib adı uğrunda yarışacaqlar.

     Sabah start veriləcək yarışa sentyabrın 21-də yekun vurulacaq.

    stolüstü tennis Gürcüstan Beynəlxalq turnir

    Son xəbərlər

    22:32

    WSJ: Avropanın Trampın çağırışına cavab formalaşdırmaqda çətinlikləri onun problemlərini nümayiş etdirir

    Digər ölkələr
    22:32

    Azərbaycan güləşçisi: "Vətənə medalla qayıtmaq çox xoş hissdir"

    Fərdi
    22:25

    Almaniyada kimya zavodunda qəza olub, ölən və yaralılar var

    Digər ölkələr
    22:16

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi illik faiz dərəcəsini 4-4,25%-ə endirib

    Maliyyə
    22:01

    Tramp IMF-nin direktor müavini vəzifəsinə Den Katsın namizədliyini irəli sürə bilər

    Digər ölkələr
    21:54

    Xetaq Qazyumov: "Azərbaycan güləşçiləri dünya çempionatında daha çox medal qazana bilərdilər"

    Fərdi
    21:52

    "CNN Brasil": Bolsonaroya xərçəng diaqnozu qoyulub

    Digər ölkələr
    21:38
    Foto

    Biləsuvarda qanunsuz fəaliyyət göstərən kafe aşkarlanıb

    Hadisə
    21:26

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Gürcüstanda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti