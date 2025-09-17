Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Gürcüstanda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər
Fərdi
- 17 sentyabr, 2025
- 21:26
Azərbaycanın yeniyetmə stolüstü tennisçiləri Gürcüstanda keçiriləcək beynəlxalq yarışda iştirak edəcəklər.
"Report" xəbər verir ki, yığma üzvləri məşqçilər Elnur Hidayətzadə və Billurə Eminovanın rəhbərliyi ilə Batumidə naş tutacaq "WTT Youth Contender" turnirində mübarizə aparacaqlar.
Təmsilçilərimizdən Sofiya Trofimenko, Mehin Mirzəbalayeva, Xədicə Babazadə, Yasəmən Həbibova, Mehri Aslanzadə, Zərbah Muradov, Vaqif Babayev, Mirilkin Yusubov, Əliəkbər Mirzəliyev və Cəfər Almədədli qalib adı uğrunda yarışacaqlar.
Sabah start veriləcək yarışa sentyabrın 21-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
22:32
WSJ: Avropanın Trampın çağırışına cavab formalaşdırmaqda çətinlikləri onun problemlərini nümayiş etdirirDigər ölkələr
22:32
Azərbaycan güləşçisi: "Vətənə medalla qayıtmaq çox xoş hissdir"Fərdi
22:25
Almaniyada kimya zavodunda qəza olub, ölən və yaralılar varDigər ölkələr
22:16
ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi illik faiz dərəcəsini 4-4,25%-ə endiribMaliyyə
22:01
Tramp IMF-nin direktor müavini vəzifəsinə Den Katsın namizədliyini irəli sürə bilərDigər ölkələr
21:54
Xetaq Qazyumov: "Azərbaycan güləşçiləri dünya çempionatında daha çox medal qazana bilərdilər"Fərdi
21:52
"CNN Brasil": Bolsonaroya xərçəng diaqnozu qoyulubDigər ölkələr
21:38
Foto
Biləsuvarda qanunsuz fəaliyyət göstərən kafe aşkarlanıbHadisə
21:26