Azərbaycanın sərbəst güləşçisi: "Hədəfim dünya çempionu olmaqdır"
- 29 avqust, 2025
- 17:02
Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Turan Bayramov 74 kq çəki dərəcəsində dünya çempionu olmağı hədəfləyib.
"Report" xəbər verir ki, 24 yaşlı pəhləvan bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat xidmətinə müsahibəsində deyib.
O, zədəsinin tam sağaldığını söyləyib:
"Olimpiadadan sonra ilk yarışım bu ilin fevralında Belarusda keçirilən Aleksandr Medved turniri oldu. İyulda isə Macarıstanda təşkil edilən reytinq turnirində güləşdim. 5 aydan çox yarışlardan kənar qalmaq, təbii ki, öz sözünü deyirdi. Bir aydır ki, çiynim tam sağalıb. Yarışlarda tam gücümlə güləşməyə hazıram. Hədəfim dünya çempionu olmaqdır. Çünki bu, mənim uşaqlıqdan qurduğum xəyaldır. Dünyanın ən çətin çəkisində çempion olub, Azərbaycana 74 kq-da ilk qızıl medalı gətirmək istəyirəm. İlllərdir bu çəkidə rus və amerikalı güləşçilərin hegemonluğu gedir. Buna son qoymaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm".
T.Bayramov qarşıdan gələn dünya çempionatında əsas rəqiblərinin kimlər olduğunu da söyləyib:
"Məşqlərdə ən çox sevimli fəndlərim üzərində işləməyi xoşlayıram. Daha çox rəqibin ayağına hücum edib xal almağa çalışıram. Qoldan atmaların üzərində də işləyirəm. Qarşıdan gələn dünya çempionatında əsas rəqiblərim Zaurbek Sidakov, Çermen Valiyev və Taymuraz Salkazanov olacaq. Həmçinin İran, ABŞ və Yaponiya idmançıları da güclü rəqiblərdir. Əksəriyyətilə güləşmişəm. Güləş üslublarına bələdəm. Amma yenə də hər gün təhlillər aparıram, güləşlərinə baxıram. Hər birinin özünəməxsus üstünlükləri, fəndləri var. Dünya çempionatı ərəfəsində buna uyğun məşqlər etməyə çalışıram".
İdmançı 74 kq çəki dərəcəsində də sözünü demək istədiyini bildirib:
"Yeniyetmə və gənclərdə 65 kq-da güləşirdim. Uzun müddət eyni çəkidə güləşdiyim üçün həmin kateqoriyanın tempinə və gücünə uyğunlaşmışdım. Sonra birdən-birə 74 kq-a qalxdım. Bununla da rəqiblərin səviyyəsi də qalxdı. Avropa və dünya çempionatlarında öz sözünü demiş idmançılar idi. Kənardan elə görünür ki, dayanıram, fənd işlətmirəm. Amma belə deyil. Nəzərə almaq lazımdır ki, 74 kq sərbəst güləşdə ən çətin, ən rəqabətli çəki dərəcəsidir. Rəqiblərin hamısı bir-birindən güclü, təcrübəlidir. İki olimpiadada güləşmişəm. Avropa çempionatından medalım var. İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi olmuşam. Artıq bu çəkidə sözümü deməyin vaxtı çatıb. Buna görə hücum üslubuna keçməliyəm. İnşallah, növbəti yarışlarda belə olacaq".
Güləşçi Türkiyədəki hazırlıq prosesini dəyərləndirib:
"Hazırlıq prosesi çox gözəl keçdi. Kastamonudakı şərait yüksək səviyyədə idi. Türkiyə, Bəhreyn, Şimali Makedoniya, Rumıniya və Özbəkistan milli komandası ilə birgə toplanışda idik. Olduqca səmərəli toplanış oldu. Həm fiziki, həm də texniki-taktiki məşqlər keçdik. Daha çox fiziki hazırlığın artırılmasına diqqət yetirilsə də, xalça üzərində də məşqlər oldu. Bu toplanışı dünya çempionatı ərəfəsində çox faydalı hazırlıq prosesi kimi qiymətləndirirəm".
O, Paris Yay Olimpiya Oyunlarında son saniyələrdə məğlubiyyətinin səbəbini izah edib:
"Bəli, şükürlər olsun ki, həm Tokio, həm də Paris Yay Olimpiya Oyunlarında iştirak etdim. Fikrimcə, son olimpiadada medal qazana bilərdim. Çünki yüksək səviyyədə hazırlaşmışdım. Təlim-məşq toplanışlarında əlimdən gələni etmişdim. Məşqçilərimiz də bu cür fikirləşirdi. Çermen Valiyevlə görüşdə son saniyədə boşalmağım mənə çox baha başa gəldi. Medalsız qaldım. Çermen güclü rəqib idi. İnanıram ki, bundan sonra o səhvləri etmərəm. Mənim üçün çox böyük təcrübə oldu".