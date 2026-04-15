    Azərbaycanın sərbəst və yunan-Roma güləşi milliləri "Zəfər Kuboku"nda ikinci olub

    Fərdi
    • 15 aprel, 2026
    • 14:50
    Azərbaycanın sərbəst və yunan-Roma güləşi milliləri Zəfər Kubokunda ikinci olub

    Yeniyetmələrdən ibarət sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan milliləri Türkiyənin Antalya şəhərində təşkil edilən "Zəfər Kuboku"nda ikinci olublar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib.

    Ənənəvi turnirin son günündə daha 5 güləşçimiz fəxri kürsüyə qalxıb.

    Sərbəst güləşdə Nihad Süleymanlı (80 kq) və Hakim Tağıyev (110 kq) bütün rəqiblərinə qalib gələrək çempion olublar.

    Yunan-Roma güləşində isə Zəka Yusubovla (80 kq) Məhəmməd Mustafayev (110 kq) eyni nəticəyə imza atıb. İsfahan Həsənov (80 kq) isə bürünc medalı boynundan asıb.

    Sərbəst güləş millimiz ənənəvi turniri 3 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medalla tamamlayaraq, 147 xalla komanda hesabında 2-ci yeri tutub. Yunan-Roma güləşi yığmamız isə 5 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc medalla 169 xal toplayıb və ümumi sıralamada 2-ci pillədə yer alıb.

    Zəfər Kuboku Azərbaycan Güləş Federasiyası Nihad Süleymanlı Hakim Tağıyev Zəka Yusubov Məhəmməd Mustafayev

